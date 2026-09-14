Război total între PSD și PNL privind viitorul Guvern. ”Sacrificiile românilor se pot duce pe apa sâmbetei. Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria”

Publicat 14 sept. 2026, 17:49 Actualizat 14 sept. 2026, 17:51 Sursă Realitatea PLUS

Război total între PSD și PNL pentru controlul viitorului Guvern. Social-democrații resping categoric varianta unui Executiv tehnocrat și îl acuză pe Ilie Bolojan că trage de timp pentru a rămâne la Palatul Victoria. Liberalii refuză însă să predea necondiționat puterea PSD și avertizează că toate sacrificiile făcute de români în ultimul an s-ar putea duce „pe apa sâmbetei”. Totodată, liderul UDMR Kelemen Hunor a scos în evidență faptul că un guvern tehnocrat nu poate scoate țara din criză. În acest context, presiunea crește pe președintele Nicușor Dan, căruia liberalii îi cer să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier.

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