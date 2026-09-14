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Politica· 3 min citire

Război total între PSD și PNL privind viitorul Guvern. ”Sacrificiile românilor se pot duce pe apa sâmbetei. Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 17:49
Actualizat14 sept. 2026, 17:51
SursăRealitatea PLUS

Război total între PSD și PNL pentru controlul viitorului Guvern. Social-democrații resping categoric varianta unui Executiv tehnocrat și îl acuză pe Ilie Bolojan că trage de timp pentru a rămâne la Palatul Victoria. Liberalii refuză însă să predea necondiționat puterea PSD și avertizează că toate sacrificiile făcute de români în ultimul an s-ar putea duce „pe apa sâmbetei”. Totodată, liderul UDMR Kelemen Hunor a scos în evidență faptul că un guvern tehnocrat nu poate scoate țara din criză. În acest context, presiunea crește pe președintele Nicușor Dan, căruia liberalii îi cer să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier.

Vasile Blaga: Nu dăm necondiționat puterea PSD

”Toată lumea a scăzut în sondaje, în afară de un partid din Parlament care... și eu cred că și-a atins și el limitele. Dar noi avem acea reținere în a da, să zic așa, necondiționat puterea PSD-ului tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile și cât a plătit poporul ăsta de un an de zile vor merge pe apă sâmbetei în două săptămâni”, a declarat Vasile Blaga.

Daniel Zamfir: Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria

La rândul său, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a exclus categoric varianta unui guvern tehnocrat și a subliniat că Ilie Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria.

”Ilie Bolojan este astăzi ca un pilot care pilotează un avion. Din păcate, avionul cu pasagerii, toți, toată România, cade în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta. De ce să iau în serios astăzi propunerea lui Bolojan pentru un guvern tehnocrat? A avut-o pe masă acum patru luni de zile, am văzut limpede că Ilie Bolojan încearcă să instaleze un guvern și că orice prilej să tragă de timp”, a spus social-democratul.

Kelemen Hunor: Dacă mai pică un guvern, vom ajunge la anticipate

De asemenea, președintele UDMR a menționat că un guvern tehnocrat nu poate scoate țara din criză și a avertizat că Ilie Bolojan poate să rămână mult timp premier interimar.

”Nu vom schimba poziția, deci nu vorbesc de șantaj. Noi nu așa funcționăm. Bolojan mi-a zis această variantă, m-a întrebat și i-am spus: e o problemă. Dacă PSD-ul nu votează, asta e prima problemă. N-are cum să treacă și PSD-ul, cum și PNL-ul, a tras niște linii roșii și ei trebuie să se înțeleagă.

Pe de altă parte, un guvern tehnocrat și nu știu cine va măsura cât de tehnocrat și cât de independent este un guvern... Tot va avea nevoie de sprijin politic și dacă a doua zi rămâne singur acel guvern, din păcate nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget”, a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR ”dacă vom ajunge la anticipate, până la anticipate va rămâne în guvern fără să aibă posibilitatea de a face lucruri cum așteaptă toată țara. Deci, indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să investim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine.”

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