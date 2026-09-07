Controale la sânge în instituțiile de învățământ. Ce verificări vor face inspectorii ANSVSA

Odată cu începerea noului an școlar, inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vor verifica blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli și alte instituții de învățământ. Inspectorii sanitari veterinari vor verifica, printre altele, dacă alimentele sunt depozitate în condiții corespunzătoare și nu au depășit termenul de garanție.
Scopul acestei campanii este prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare în rândul copiilor, potrivit ANSVSA. Controalele vizează și operatorii economici care prestează servicii de catering pentru unitățile de învățământ.
Ce nereguli ”vânează” inspectorii sanitari veterinari
”Inspectorii noștri sunt în teren nu doar pentru a aplica sancțiuni, ci mai ales pentru a preveni orice risc care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor. Solicităm operatorilor economici din sectorul alimentar să dea dovadă de profesionalism deplin și să respecte cu strictețe legislația în vigoare.”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.
Inspectorii din toată țara vor monitoriza cu prioritate următoarele aspecte:
-înregistrarea sanitară veterinară: toate blocurile alimentare și unitățile de catering trebuie să dețină documente de înregistrare/autorizare sanitară veterinară valabile pentru activitățile desfășurate.
-condițiile de igienă și spațiile de lucru: verificarea stării de întreținere a spațiilor de depozitare, preparare și servire a mesei, igienizarea suprafețelor, utilajelor și a ustensilelor de lucru, precum și gestionarea deșeurilor alimentare.
-urmărirea provenienței și calitatea materiilor prime: controlul documentelor care atestă proveniența legală a alimentelor, interzicerea utilizării produselor alimentare cu termen de valabilitate depășit (produse expirate) sau a celor care nu sunt etichetate corespunzător.
-regimul termic de păstrare și transport: monitorizarea temperaturilor de depozitare pentru materiile prime perisabile, precum și asigurarea lanțului frigorific pe durata transportului preparatelor de catering către unitățile școlare.
-manipularea și sănătatea personalului: evaluarea fișelor medicale ale personalului angajat, a echipamentului de protecție obligatoriu și a cunoștințelor privind bunele practici de igienă.
Care sunt sancțiunile maxime
Dacă vor fi identificate produse alimentare care prezintă un risc iminent pentru sănătatea elevilor, inspectorii vor dispune, în regim de urgență, măsuri de retragere definitivă din consum a acestora, urmate de dirijarea către unități de neutralizare autorizate (incinerare).
În cazuri foarte grave sau dacă deficiențele nu sunt remediate, sancțiunile pot merge până la suspendarea temporară sau interzicerea desfășurării activității blocurilor alimentare sau a cantinelor respective.
Consumatorii și reprezentanții legali ai elevilor pot semnala orice neregulă sau suspiciune privind nerespectarea normelor de siguranță alimentară la numărul de telefon Call Center ANSVSA: 0800.826.787 (apel gratuit din orice rețea), sau prin e-mail la adresa: callcenter@ansvsa.ro