Controale la sânge în instituțiile de învățământ. Ce verificări vor face inspectorii ANSVSA

Publicat 7 sept. 2026, 18:06 Actualizat 7 sept. 2026, 18:07

Odată cu începerea noului an școlar, inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vor verifica blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli și alte instituții de învățământ. Inspectorii sanitari veterinari vor verifica, printre altele, dacă alimentele sunt depozitate în condiții corespunzătoare și nu au depășit termenul de garanție.

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