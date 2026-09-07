Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Scene șocante într-o primărie din România: un funcționar lovește un localnic pe motiv că "face circ" – VIDEO”
Scena violenta (foto ilustrativ/arhiva)
Un conflict violent a izbucnit luni, 7 septembrie 2026, într-o primărie din județul Timiș. Un localnic a fost agresat de un funcționar în timp ce încerca să depună o sesizare oficială. Edilul, chiar dacă n-a fost de față, a încercat oarecum să explice atitudinea subalternului, afirmând că lovalncl vine des cu solicitări "și face circ". Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!
Citește și
- 18:11Ți-a ocupat cineva locul de parcare? O reacție de câteva secunde te poate costa mult mai mult decât crezi
- 18:06Controale la sânge în instituțiile de învățământ. Ce verificări vor face inspectorii ANSVSA
- 18:00Copiii uitați ai României înfruntă singuri începutul de an școlar. Pentru mulți, sărăcia e prima lecție a anului
- 17:21ANAF scoate la licitație o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro dar nimeni nu vrea să o cumpere. Ce ascunde oferta
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News