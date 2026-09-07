Scene șocante într-o primărie din România: un funcționar lovește un localnic pe motiv că "face circ" – VIDEO”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 17:36

Un conflict violent a izbucnit luni, 7 septembrie 2026, într-o primărie din județul Timiș. Un localnic a fost agresat de un funcționar în timp ce încerca să depună o sesizare oficială. Edilul, chiar dacă n-a fost de față, a încercat oarecum să explice atitudinea subalternului, afirmând că lovalncl vine des cu solicitări "și face circ". Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

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