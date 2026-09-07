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Scene șocante într-o primărie din România: un funcționar lovește un localnic pe motiv că "face circ" – VIDEO”

Scena violenta (foto ilustrativ/arhiva)

Scena violenta (foto ilustrativ/arhiva)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 17:36

Un conflict violent a izbucnit luni, 7 septembrie 2026, într-o primărie din județul Timiș. Un localnic a fost agresat de un funcționar în timp ce încerca să depună o sesizare oficială. Edilul, chiar dacă n-a fost de față, a încercat oarecum să explice atitudinea subalternului, afirmând că lovalncl vine des cu solicitări "și face circ". Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

Potrivit publicației locale Voxradar.ro, bărbatul venise la primăria din Ohaba Lungă pentru a reclama starea avansată de degradare a porții de la curtea școlii, pe care o consideră un pericol real pentru copii: „Poarta la școală pică pe copii”, a transmis acesta.

Reclamantul ar fi încercat să discute direct cu primarul, însă acesta l-a refuzat. Ulterior, pe holul instituției, un angajat l-ar fi lovit pe localnic, declanșând scandalul.

După incident, edilul a afirmat că funcționarul agresiv se afla în concediu și nu știe de ce era prezent în instituție. Pe de alștă parte, despre localnicul briuscat a afirmat că îl cunoaște pe bărbat și că acesta ar fi venit „și săptămâna trecută”, fiind implicat anterior într-un conflict pe un drum agricol.

„Tot face circ. A venit și astăzi, la fel cum a făcut și săptămâna trecută. I-am spus să iasă afară. Ce s-a întâmplat pe hol nu știu, nu am fost de față.”

Poliția a fost chemată la fața locului, iar incidentul este acum analizat de autorități.

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