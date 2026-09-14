Nicuşor Dan, mesaj de la baza aeriană din Finlanda: „Avem multe de învăţat unii de la alţii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 13:40

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, luni, baza militară Lapland Air Wing din Rovaniemi, în marja Summitului European al Arcticii, unde a subliniat importanţa cooperării dintre aliaţi pentru apărarea flancului nordic al NATO. Şeful statului a evidenţiat că România şi Finlanda au experienţe de împărtăşit în pregătirea piloţilor, infrastructură, mentenanţă şi producţie industrială, în contextul trecerii ambelor state către avioanele F-35.

Distribuie articolul