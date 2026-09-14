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Politica· 1 min citire

Nicuşor Dan, mesaj de la baza aeriană din Finlanda: „Avem multe de învăţat unii de la alţii”

Nicușor Dan/ Foto: X

Nicușor Dan/ Foto: X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 13:40

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, luni, baza militară Lapland Air Wing din Rovaniemi, în marja Summitului European al Arcticii, unde a subliniat importanţa cooperării dintre aliaţi pentru apărarea flancului nordic al NATO. Şeful statului a evidenţiat că România şi Finlanda au experienţe de împărtăşit în pregătirea piloţilor, infrastructură, mentenanţă şi producţie industrială, în contextul trecerii ambelor state către avioanele F-35.

"Vizitând baza aeriană Lapland Air Wing, în marja Summitului European al Arcticii, am văzut ce înseamnă apărarea, zi de zi, a flancului nordic al NATO.

Le mulțumesc Forțelor Aeriene Finlandeze pentru primirea călduroasă și pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, dar drumurile noastre converg. Această bază marchează începutul capacității Finlandei de a opera avioane F-35. România se află pe același drum, urmând să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori.

Nicușor Dan, la baza militară Lapland Air Wing din Finlanda

Avem multe de învățat unii de la alții – în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare.

Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, de la Arctica până la Marea Neagră", a transmis Nicușor Dan, în mesajul postat luni pe rețeaua X.

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