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Politica· 1 min citire
Nicuşor Dan, mesaj de la baza aeriană din Finlanda: „Avem multe de învăţat unii de la alţii”
Nicușor Dan/ Foto: X
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, luni, baza militară Lapland Air Wing din Rovaniemi, în marja Summitului European al Arcticii, unde a subliniat importanţa cooperării dintre aliaţi pentru apărarea flancului nordic al NATO. Şeful statului a evidenţiat că România şi Finlanda au experienţe de împărtăşit în pregătirea piloţilor, infrastructură, mentenanţă şi producţie industrială, în contextul trecerii ambelor state către avioanele F-35.
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