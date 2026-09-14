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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan: ”La cum stau lucrurile, nu putem exclude anticipatele. Nu putem să mai așteptăm, va urma o desemnare”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 18:36
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că intenționează să desemneze noul premier înainte de plecarea în Statele Unite, unde va participa, în perioada 22-24 septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Șeful statului spune că nu mai poate aștepta formarea unei majorități parlamentare și admite, în acest context, că alegerile anticipate nu mai pot fi excluse, deși subliniază că nu își dorește să se ajungă la acest scenariu.

Nicușor Dan: ”Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”

”Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici. Dacă este vorba de o majoritate fragilă ca să se poată, pentru un guvern, ca să se poată materializa... Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan, în Finlanda, în cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune.

Întrebat dacă desemnarea noului premier va fi făcută până pleacă în SUA, președintele României a răspuns: ”Doresc asta, doresc asta”

Nicușor Dan: ”La cum stau lucrurile, nu putem exclude anticipatele”

Totodată, liderul de la Cotroceni a ținut să menționeze faptul că la cum stau lucrurile pe scena politică, secenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exlcus.

”Alegeri anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după Anul Nou. Nu-mi doresc niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum nu mai putem spune că excludem”, a conchis preșdintele Nicușor Dan.

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