Nicușor Dan: ”La cum stau lucrurile, nu putem exclude anticipatele. Nu putem să mai așteptăm, va urma o desemnare”

Publicat 14 sept. 2026, 18:36 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că intenționează să desemneze noul premier înainte de plecarea în Statele Unite, unde va participa, în perioada 22-24 septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Șeful statului spune că nu mai poate aștepta formarea unei majorități parlamentare și admite, în acest context, că alegerile anticipate nu mai pot fi excluse, deși subliniază că nu își dorește să se ajungă la acest scenariu.

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