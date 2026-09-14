Miron Mitrea: Singurul „levier” al lui Nicușor Dan în fața partidelor sunt alegerile anticipate. „Nu are altă putere”

Analistul politic Miron Mitrea, a declarat, la REALITATEA PLUS, că președintele Nicușor Dan are la dispoziție un singur instrument politic important în confruntarea cu partidele parlamentare: alegerile anticipate.
Miron Mitrea: Nicușor Dan nu are majoritate parlamentară
Miron Mitrea consideră că poziția președintelui Nicușor Dan este dificilă în lipsa unui partid și a unei majorități parlamentare care să îl susțină.
„Singurul levier pe care îl are el în discuția cu partidele sunt alegerile anticipate. Nu are altă putere”, a afirmat analistul politic la Realitatea Plus.
Potrivit lui Mitrea, Nicușor Dan nu poate controla deciziile importante din Parlament deoarece nu are în spate o formațiune politică și nici o majoritate parlamentară.
„Nu este liderul unui partid. USR-ul s-a întors împotriva lui, PNL-ul, mă rog, președintele a fost prim-ministru, s-a întors împotriva lui, deci el nu are un partid în spate, nu are majoritate parlamentară”, a declarat Miron Mitrea.
Anticipatele, „asul din mânecă” al președintelui
Analistul politic spune că președintele a ajuns în situația de a lua în calcul alegerile anticipate, deși până acum nu și le-ar fi dorit.
„Astăzi, pentru prima dată, a venit cu această declarație extrem de interesantă și a spus că, în ciuda faptului că nu-și dorește cu niciun chip anticipatele, se pare că altă soluție s-ar putea să nu existe”, a afirmat Mitrea.
În opinia sa, perspectiva alegerilor anticipate ar putea pune presiune asupra parlamentarilor care se tem că și-ar putea pierde mandatele.
„Sunt oameni care vor avea frică de alegerile anticipate, pentru că simt că se vor duce acasă și atunci, folosind acest levier, poate că președintele va reuși, la un moment dat, să numească un candidat care să ia voturi așa, de adunătură”, a explicat analistul.
Miron Mitrea: „Președintele a învățat jocul «cine clipește primul»”
Miron Mitrea consideră că Nicușor Dan încearcă să folosească posibilitatea anticipatelor ca instrument de negociere cu partidele.
„Are cumva că președintele a învățat acest joc al, spuneam eu, «cine clipește primul»”, a declarat analistul politic.
În același timp, Mitrea susține că, în tabăra adversă, informațiile privind o eventuală suspendare a președintelui sunt lăsate să circule pe surse, deși ulterior sunt dezmințite oficial.
„Pe de altă parte, și tabăra cealaltă joacă la masa asta și lasă cumva pe surse să transpire această informație legată de suspendarea președintelui, după care ies oficial și dezmint că PNL ar vrea”, a spus el.
Mitrea: A existat o discuție despre suspendarea lui Nicușor Dan
Analistul politic a vorbit și despre o întâlnire în cadrul căreia suspendarea președintelui ar fi fost discutată. Potrivit lui Miron Mitrea, subiectul nu ar fi fost unul inventat, iar întâlnirea a fost confirmată ulterior de primarul din Câmpulung.
„Ne-am întâlnit să vedem ce mai face Nicușor Dan, ce vrea să spună și el. Pentru că își pierde electoratul dacă află că a făcut sau că a făcut parte dintr-o discuție pe treaba asta”, a afirmat Mitrea.
El susține că suspendarea președintelui a reprezentat o temă a discuției și critică modul în care funcționează în prezent Partidul Național Liberal.
„Dar au făcut, a fost o temă, discuția pe care am avut-o, ca dovadă primarul din Câmpulung, care a confirmat întâlnirea”, a declarat analistul.
„Acum cred că le este greu să mai bată palma cu o asemenea procedură”
Miron Mitrea consideră că mediatizarea intensă a informațiilor privind o posibilă suspendare a lui Nicușor Dan face mai dificilă aplicarea unei asemenea proceduri.
„Eu n-am lansat în public ieri această temă, pentru că există o metodă în politică care spune să spargi valul. Adică scoți o asemenea chestie publică, pentru că aceea e foarte greu de făcut”, a explicat el.
Analistul susține că, după ce subiectul a devenit public, inițiatorilor le-ar fi mai dificil să meargă mai departe cu procedura.
„Acum cred că este imposibil – nu folosesc cuvântul imposibil. Cred că le este greu acum să mai bată palma cu o asemenea procedură. Nu imposibil, dar greu”, a spus Miron Mitrea.
Potrivit acestuia, opinia publică a început să înțeleagă miza politică a situației, chiar dacă cei implicați ar putea continua să nege existența unor discuții privind suspendarea președintelui.
Miron Mitrea: „E foarte în jos politica astăzi în România”
În final, analistul politic a criticat situația actuală din politica românească și a extins observațiile sale la nivel european.
„Sigur vor spune: «Nu, nu e adevărat. Ne-am întâlnit ca să discutăm despre nevotul celor de la UDMR la guvernul Greceanu, care era prim-vicepreședinte al lui»”, a afirmat Mitrea.
„E foarte în jos politica astăzi în România și nu numai în România, în toată Europa. Foarte în jos”, a concluzionat analistul politic, în exclusivitate la Realitatea Plus.