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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, alături de Simina Tănăsescu, după întâlnirea secretă din biroul șefului Senatului

Ilie Bolojan, la aceeași masă, din nou, cu șefa CCR - Simina Tăsănescu. Foto/stiripesurse

Ilie Bolojan, la aceeași masă, din nou, cu șefa CCR - Simina Tăsănescu. Foto/stiripesurse

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 20:53

Ilie Bolojan, premierul interimar, și șefa CCR, Simina Tănăsescu, au participat, luni, la dineul de gală prilejuit de celebrarea sărbătoririi Anului Nou Evreiesc - Roș Hașana 5787 - și a împlinirii a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România

Ilie Bolojan a stat la aceeași masă cu Simina Tănăsescu, la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului.

Alături de Bolojan și Tănăsescu, la aceeași masă stat și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, Marian Neacșu (PSD), ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, liderul UDMR,Kelemen Hunor, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, precum și deputatul Silviu Vexler.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, la aceeași masă la Palatul Parlamentului

Prezența lui Ilie Bolojan și a Simonei Tănăsescu la același eveniment are loc în contextul controverselor apărute în jurul întâlnirii pe care cei doi ar fi avut-o anterior în biroul șefului Senatului.

La dineul de gală organizat la Palatul Parlamentului, premierul interimar și șefa CCR au fost surprinși la aceeași masă, alături de mai mulți reprezentanți importanți ai clasei politice.

Cine a mai participat la dineul de gală

La aceeași masă cu Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu s-au aflat consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, precum și Marian Neacșu, reprezentant al PSD.

Printre participanți s-au mai numărat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, și deputatul Silviu Vexler.

Eveniment dedicat Anului Nou Evreiesc și comunităților evreiești

Dineul de gală a fost prilejuit de celebrarea Anului Nou Evreiesc – Roș Hașana 5787 și de marcarea a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România.

Evenimentul a reunit oficiali ai statului, reprezentanți ai partidelor politice și membri ai comunității evreiești din România.

Prezența lui Ilie Bolojan și a Simonei Tănăsescu la aceeași masă a atras atenția în contextul discuțiilor publice privind întâlnirea anterioară dintre cei doi, desfășurată în biroul șefului Senatului.

SURSA

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