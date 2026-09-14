Ilie Bolojan, alături de Simina Tănăsescu, după întâlnirea secretă din biroul șefului Senatului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 20:53

Ilie Bolojan, premierul interimar, și șefa CCR, Simina Tănăsescu, au participat, luni, la dineul de gală prilejuit de celebrarea sărbătoririi Anului Nou Evreiesc - Roș Hașana 5787 - și a împlinirii a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanintalnire simina tanasescu