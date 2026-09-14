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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, alături de Simina Tănăsescu, după întâlnirea secretă din biroul șefului Senatului
Ilie Bolojan, la aceeași masă, din nou, cu șefa CCR - Simina Tăsănescu. Foto/stiripesurse
Ilie Bolojan, premierul interimar, și șefa CCR, Simina Tănăsescu, au participat, luni, la dineul de gală prilejuit de celebrarea sărbătoririi Anului Nou Evreiesc - Roș Hașana 5787 - și a împlinirii a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România
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