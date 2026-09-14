Nicușor Dan: ”Nu vedem o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Războiul ar putea continua încă unul sau doi ani”

Publicat 14 sept. 2026, 17:01 Actualizat 14 sept. 2026, 17:03

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că, în acest moment, nu există voință din partea Rusiei pentru a se așeza la masa negocierilor și că aliații trebuie să fie pregătiți ”pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”.

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