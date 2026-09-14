Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan: ”Nu vedem o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Războiul ar putea continua încă unul sau doi ani”
FOTO: Administrația Prezidențială
Publicat14 sept. 2026, 17:01
Actualizat14 sept. 2026, 17:03
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că, în acest moment, nu există voință din partea Rusiei pentru a se așeza la masa negocierilor și că aliații trebuie să fie pregătiți ”pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”.
Citește și
- 14:51Gheorghe Piperea avertizează: "România ar putea primi mai puțini bani din bugetul UE". Explicațiile europarlamentarului AUR
- 14:50Semnal de alarmă tras de senatorul AUR Petrișor Peiu: „România trece printr-o criză singulară. Riscăm să avem soarta Greciei”
- 13:46Alina Gorghiu atacă dur aripa Bolojan din PNL: „Dacă vreți suspendarea președintelui, ieșiți public și asumați-vă”
- 12:51Traian Băsescu: „UDMR a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News