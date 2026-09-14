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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan: ”Nu vedem o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Războiul ar putea continua încă unul sau doi ani”

FOTO: Administrația Prezidențială

FOTO: Administrația Prezidențială

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat14 sept. 2026, 17:01
Actualizat14 sept. 2026, 17:03

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că, în acest moment, nu există voință din partea Rusiei pentru a se așeza la masa negocierilor și că aliații trebuie să fie pregătiți ”pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”.

Nicușor Dan: ”Nu vedem o voinţă a Rusiei de a veni la masa negocierilor”

”Suntem într-un moment în care societatea din Federaţia Rusă resimte efectele războiului. Astea sunt lucrurile noi, faţă de acum un an. Pe linia frontului, lucrurile sunt aproape neschimbate, pentru că tehnologia dronelor face foarte costisitor orice fel de avans teritorial. Dar nu vedem, în condiţiile care sunt dificile pentru Federaţia Rusă, o voinţă a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Trebuie să fim pregătiţi pentru o continuare, cel puţin un an, doi, a acestui război”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Euronews.

Liderul de la Cotroceni a precizat că ”singurul lucru cert în momentul acesta este că economia rusă este în suferinţă şi de asemenea, faptul că ucranienii reuşesc să lovească în adâncime centre logistice, rafinării”.

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