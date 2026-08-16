Ninel Peia cere ședință de urgență a Parlamentului după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR

Publicat 16 aug. 2026, 14:35 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul Ninel Peia a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor privind întrevederea neoficială dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

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