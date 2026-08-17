Radu Miruță, campanie de imagine după ce a fost huiduit cu Bolojan

Publicat 17 aug. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Radu Miruță, acțiune de imagine pe rețelele sociale. Acesta a postat un clip editat în care dă mâna cu mai mulți oameni ca să arate că e iubit de popor. Totul după ce a fost cu premierul demis Ilie Bolojan la Ziua Marinei în Constanța, unde a fost și huiduit, conform Realitatea PLUS.

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