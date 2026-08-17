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Politica· 1 min citire

Radu Miruță, campanie de imagine după ce a fost huiduit cu Bolojan

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

Radu Miruță, acțiune de imagine pe rețelele sociale. Acesta a postat un clip editat în care dă mâna cu mai mulți oameni ca să arate că e iubit de popor. Totul după ce a fost cu premierul demis Ilie Bolojan la Ziua Marinei în Constanța, unde a fost și huiduit, conform Realitatea PLUS.

Ce mesaj a trimis de Ziua Marinei

Dincolo de imaginile atent alese pentru rețelele sociale, Radu Miruță a transmis un mesaj solemn despre întărirea Armatei Române. Ministrul Apărării a cerut accelerarea programelor de înzestrare și a susținut că România trebuie să fie pregătită într-o perioadă în care războiul din Ucraina se simte tot mai aproape. El a invocat resturile de drone ajunse pe litoral și a declarat că țara noastră se află în prima linie de apărare a Europei. Miruță a insistat că achizițiile militare nu pregătesc un război, ci ar avea rolul de a descuraja un posibil atac.

Ministrul a vorbit și despre contractele pentru sisteme de luptă împotriva dronelor și pentru radare care pot supraveghea spațiul aerian la joasă altitudine. El a promis că incidentele din ultima perioadă nu se vor mai repeta după ce noile echipamente vor intra complet în dotarea Armatei. Miruță a amintit că România are o graniță de 649,5 kilometri cu o țară aflată în război și că efectele conflictului se simt deja în Dobrogea și în estul țării. În același discurs, el a mulțumit premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan pentru banii acordați Armatei, în ciuda problemelor economice.

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