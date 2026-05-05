Anca Alexandrescu, după căderea Guvernului Bolojan: „Este un semnal foarte clar. S-a oprit ceea ce a pornit de 10 luni"

Anca Alexandrescu a comentat la Realitatea Plus căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apreciind că aceasta ar putea fi „cea mai votată moțiune din toate timpurile".

Anca Alexandrescu a acuzat fostul premier că a încercat să replice la nivel național modelul de guvernare aplicat la Oradea, însă „nu în sens bun, ci în sens rău”.

Alexandrescu a subliniat că plecarea lui Bolojan și a USR de la putere nu este suficientă, cerând formarea unui „guvern de reconciliere națională” care să redreseze economia în 2-3 ani. Ea a invocat creșterea economică de 7% din perioada guvernărilor PSD, comparând-o cu situația actuală pe care a descris-o drept „România este în groapă”.

„Cred că este cea mai votată moțiune din toate timpurile. Nu știu să fi fost una mai votată, cred că împotriva lui Orban, cred că a mai fost, nu mai știu exact, cine a picat cu 281, dar așa îmi aduc aminte că cea mai votată a fost cu 281. Este un semnal foarte clar că, în sfârșit, au înțeles mai mulți parlamentari importanța plecării lui Ilie Bolojan.

Sigur, este foarte important ce urmează, dar este și mai important că s-a oprit ceea ce a pornit Ilie Bolojan de 10 luni de zile și nu nu este vorba despre reformă, nu nu este vorba de un alt mod de a guverna în sensul de a face bine României și românilor, ci n-a fost altceva decât o încercare de translație a ceea ce a făcut la Oradea, la București, dar nu în sens bun, ci în sens rău.

Cred că s-a descris chiar pe sine, domnul Bolojan, atunci când a vorbit despre baronii din județe care vor să controleze tot, fix asta face domnia sa: a făcut la Oradea și a vrut să facă la București. Mai mult de atât, domnul Bolojan, ați văzut, a vorbit despre faptul că PSD-ul a fost împreună cu el la guvernare și au luat măsurile împreună și întreba unde au fost până acum, n-au văzut.

Aceeași întrebare o pun și eu domnului Bolojan: unde a fost până acum și n-a văzut ce au făcut guvernările liberale din ultimii 9 ani? 9 ani, oameni buni, au avut atâția prim-ministri din 9 ani, 7 au fost cu prim-ministrii PNL și nu l-am văzut pe domnul Bolojan în acești ani să iasă să strige să spună că nu este de acord cu cei care conduc energia de la PNL, pentru că ei au condus Ministerul Energiei aproape 10 ani de zile și tot ceea ce s-a întâmplat rău în România în energie aparține PNL-ului. Din păcate, diseară pe larg o să fie Lia Olguța Vasilescu, Crin Antonescu, Dian Popescu în platou și mulți alți invitați vom dezbate pentru că este foarte important pasul următor.

Nu este suficient să plece Ilie Bolojan și USR-ul de la putere, este important ca de acum înainte toate forțele politice responsabile, în frunte cu Nicușor Dan, pe care eu nu-l recunosc ca președinte pentru că eu nu l-am ales, nu este președintele meu și modul cum s-au întâmplat lucrurile au fost total în afara oricărei reguli democratice.

Să se așeze la masă și să reconstruiască România, să existe un guvern de reconciliere națională care să ușor ușor, în 2 ani de zile, în 3 ani de zile, să readucă România acum acolo unde era acum câțiva ani de zile, pentru că vreau să vă aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, în timpul guvernelor pesediste, ăsta hulit unde am lucrat și eu, creșterea economică era de 7%, astăzi suntem sub nivelul pământului, România este în groapă, nivelul investițiilor din surse proprii de la Guvern a scăzut cu peste 50%, cea mai mare inflație, șomaj uriaș, absolut toate cifrele arată că România merge într-o direcție greșită și 80% din români spun acest lucru.

Mă bucur că s-a îndepărtat această piedică, sunt convinsă că după-amiază la ora 17:00 la PNL va fi tensiune foarte mare, pentru că știu că oamenii din PNL nu-și doresc să plece de la guvernare, își doresc să rămână la guvernare, nu știu ce va face Nicușor Dan, dar vom fi cu ochii pe ei în continuare, indiferent cine va veni la guvernare și doar ca o opinie, cred că singura variantă în care AUR-ul ar trebui să intre la guvernare ar fi doar varianta în care se organizează alegeri anticipate pentru întoarcerea la popor. Altfel, nu cred că este bine ca AUR-ul să intre într-o formulă de guvernare.”