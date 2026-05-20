Statele Unite vor finanța înființarea a până la 50 de clinici de răspuns la Ebola

Statele Unite se angajează să sprijine rapid răspunsul la epidemia de Ebola, finanțând până la 50 de clinici de tratament și costurile aferente de primă linie, care urmează să fie înființate în regiunile afectate de Ebola din RDC și Uganda. Aceste clinici desfășurate rapid vor permite partenerilor de implementare să stabilească îngrijire clinică și perimetre de izolare în jurul zonelor afectate. Clinicile vor asigura capacitate de triaj de urgență, screening și izolare pentru Ebola.

Acest angajament de finanțare al SUA va accelera furnizarea de îngrijiri medicale de primă linie, asistență umanitară salvatoare de vieți și capacități critice de răspuns la epidemie pentru comunitățile cu cel mai mare risc. Finanțarea rapidă și incrementală din partea SUA va stimula extinderea capacității de tratament de urgență, va consolida operațiunile de teren și va accelera livrarea de echipamente de protecție, diagnostice și servicii esențiale de sănătate acolo unde sunt cel mai mult necesare. Din experiența intervențiilor anterioare știm că asigurarea extinderii rapide a eforturilor de izolare și tratament în regiunile afectate reprezintă variabila cea mai critică pentru un răspuns eficient și pentru prevenirea răspândirii bolii.

Acest anunț de finanțare suplimentară, în primele zile ale epidemiei, trebuie să transmită un mesaj clar: Statele Unite au un angajament ferm de a garanta că acest răspuns este pe deplin finanțat, rapid și bazat pe cooperare între principalii parteneri globali în domeniul sănătății și al asistenței umanitare. Lucrătorii din domeniul sănătății și cei umanitari care se îndreaptă spre prima linie trebuie să știe că Statele Unite îi susțin și mobilizează urgent toate resursele disponibile pentru a sprijini furnizorii de pe teren și eforturile de răspuns.

Statele Unite vor livra această finanțare în principal prin mecanismele de finanțare colectivă ale Fondului Central de Răspuns la Urgențe (CERF), administrat de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), valorificând parteneriatul nostru de referință cu OCHA pentru a furniza asistență salvatoare de vieți mai rapid, mai eficient și cu o responsabilitate sporită. Reformele noastre comune au ajutat OCHA să înregistreze un termen record de disbursare în tranșa de finanțare din decembrie 2025 — o viteză operațională dovedită la scară largă, care va fi esențială pentru a asigura că resursele ajung pe prima linie în aceste prime zile critice ale răspunsului la epidemie.

Departamentul de Stat continuă să colaboreze îndeaproape cu Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), agenția federală principală pentru acest răspuns, pentru a mobiliza resursele noastre globale în sprijinul răspunsului la epidemie, punând totodată pe primul loc protecția americanilor și a marii noastre patrii americane.