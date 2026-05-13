Sorin Grindeanu, atac direct la adresa lui Bolojan după noile date INS: „Te culci sănătos și să te trezești mort. Aceasta este marea reformă!”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur după publicarea noilor date ale INS privind inflația și evoluția economiei României. Social-democratul îl acuză direct pe Ilie Bolojan de „faliment economic”, după ce INS a anunțat că România a înregistrat al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, în timp ce inflația anuală a urcat la 10,7%.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort...din punct de vedere economic”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a anunțat că va reveni în cursul zilei cu mai multe declarații despre ceea ce numește „falimentul produs de Bolojan”, într-o conferință de presă organizată la sediul partidului.

Economia a intrat oficial în recesiune

Datele publicate de INS arată o deteriorare a principalilor indicatori economici. Potrivit INS, produsul intern brut a scăzut în trimestrul I din 2026 cu 0,2% față de trimestrul anterior, în termeni reali, ceea ce marchează al treilea trimestru consecutiv de contracție economică și indică intrarea României în recesiune tehnică.

Totodată, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier. INS precizează și că seria ajustată sezonier a fost recalculată după includerea estimărilor pentru primul trimestru din 2026, existând diferențe față de datele publicate anterior, în luna aprilie.

Inflația a depășit pragul de 10%

În același raport, INS arată că rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%, comparativ cu aprilie 2025. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie, raportat la luna martie 2026, a fost de 100,84%, în timp ce rata inflației de la începutul anului a ajuns la 3,1%. De asemenea, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, calculată pentru perioada mai 2025 - aprilie 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9%.