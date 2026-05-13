Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan după noile date publicate de INS: "Pleacă! Lasă-ne! Poate mai reușim să salvăm ceva"

Parlamentarul PSD Mihai Fifor a lansat miercuri un mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că România a înregistrat al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Deputatul afirmă că datele oficiale confirmă intrarea țării în recesiune și acuză Guvernul de „austeritate” și „blocarea economiei”.

În mesajul transmis pe contul său de Facebook, Mihai Fifor subliniază că datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere a PIB-ului cu 0,2% în primul trimestru din 2026 față de trimestrul anterior și cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Deputatul social-democrat afirmă că acesta este al treilea trimestru consecutiv pe minus, ceea ce, în opinia sa, reprezintă „recesiune în toată regula”.

Critici la adresa premierului Ilie Bolojan

Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că ar fi „executat economia bucată cu bucată”, susținând că măsurile Guvernului au dus la scăderea consumului, la blocaje în economie și la descurajarea mediului de afaceri.

Parlamentarul afirmă că „industria cade, consumul scade de opt luni consecutiv, inflația sufocă, iar investițiile încetinesc”, punând aceste evoluții pe seama unei guvernări „făcute cu aroganță și improvizație”.

„Austeritatea ridicată la rang de religie”

În mesajul său, Fifor susține că politicile economice ale Guvernului au generat „nesiguranță, frică și lipsă de perspectivă” în rândul populației și al mediului de afaceri.

El afirmă că românii resimt direct efectele scăderii economice „în fiecare factură, în fiecare bon fiscal și în fiecare drum la supermarket”.

Apel politic: „Pleacă, Ilie Sărăcie!”

În finalul declarației, Mihai Fifor cere demisia premierului, afirmând că România se află „în declin economic și social” și că „poate mai reușim să salvăm ceva”.