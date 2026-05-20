Giganți din industria alimentară, acuzați că au întârziat retragerea laptelui praf contaminat pentru sugari

Sursă: Realitatea.net

Nestlé și Danone se confruntă cu noi acuzații privind modul în care au gestionat retragerile unor formule de lapte praf pentru sugari contaminate cu o toxină periculoasă. Controversele au apărut după publicarea unei investigații realizate de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția.

Potrivit investigației, toxina cereulidă a fost detectată într-un ingredient furnizat de compania chineză CABIO Biotech și utilizat de mai mulți producători de formule pentru sugari, inclusiv Nestlé, Danone și Lactalis. Cereulida poate provoca vărsături și diaree și este considerată deosebit de periculoasă pentru sugari. Contaminarea a dus la retrageri de produse în mai multe țări europene și a provocat îngrijorare în rândul părinților.

Acuzațiile aduse companiei Nestlé

Investigația realizată de Radio France, RTBF și RTS susține că Nestlé ar fi întârziat alertarea autorităților europene cu privire la contaminare.

Potrivit jurnaliștilor, aproximativ 838.000 de cutii de lapte praf au fost blocate încă din 26 decembrie la fabrica Nestlé din nordul Franței și în alte unități de producție.

Instituțiile media afirmă că unele produse aflate deja pe piață ar fi rămas în magazine sau în locuințele consumatorilor fără o retragere oficială imediată și fără notificarea rapidă a autorităților europene.

De asemenea, investigația susține că Nestlé ar fi făcut retrageri „discrete” ale unor produse în Austria și Germania înainte de anunțurile oficiale, iar produse Danone ar fi fost retrase de la vânzare înainte de lansarea retragerilor publice.

Nestlé respinge acuzațiile

Nestlé a transmis că investigația conține „informații inexacte și înșelătoare”. Compania susține că a acționat „cu deplină transparență” și că a colaborat cu autoritățile încă din prima zi.

Potrivit companiei, primele niveluri reduse de cereulidă au fost detectate la sfârșitul lunii noiembrie, iar utilizarea ingredientului contaminat a fost oprită după confirmarea problemei, pe 24 decembrie.

Nestlé a precizat că a notificat furnizorul pe 29 decembrie și că a continuat testele până pe 3 ianuarie pentru a evalua amploarea contaminării, înainte de începerea retragerilor publice pe 5 ianuarie. Danone nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

Anchete deschise în Franța

Potrivit informațiilor apărute în investigație, procurorii din Bordeaux și Angers au exclus o legătură între moartea a doi sugari și produsele retrase de pe piață. În schimb, un al treilea deces este încă investigat. O altă anchetă deschisă în orașul Meaux a fost transferată la Paris.