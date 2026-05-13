Vântul puternic suspendă cursele cu bacul între România și Bulgaria: rutele afectate

Poliția de Frontieră anunță suspendarea temporară a curselor cu bacul pe rutele Oryahovo-Bechet și Zimnicea-Sviștov, din cauza vântului puternic.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, activitatea de traversare a persoanelor şi mijloacelor de transport pe ruta de feribot Oryahovo (Republica Bulgaria) - Bechet (România) este suspendată temporar, începând de miercuri, de la ora 4.30.

”Măsura a fost dispusă ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu şi are la bază condiţiile meteorologice nefavorabile, respectiv intensificările puternice ale vântului, care afectează desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă”, arată sursa citată.

Totodată, reprezentanţii companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea şi Sviştov au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând de la ora 10:00, tot din cauza condiţiilor meteo.