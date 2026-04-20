Sunt vizate Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei, dar și zonele montane din Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, vântul poate crea probleme, mai ales în zonele expuse.

Ninsori la munte și strat de zăpadă

Pe lângă vânt, meteorologii anunță și o schimbare bruscă a vremii la munte. În intervalul 20 aprilie, ora 21:00 - 22 aprilie, ora 21:00, sunt prognozate ninsori însemnate cantitativ, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri. În aceste condiții, se poate depune un strat consistent de zăpadă, iar deplasările în zonele montane pot deveni dificile.

Recomandările autorităților pentru populație

Autoritățile le recomandă oamenilor să fie prudenți și să evite expunerea la riscuri, mai ales în timpul fenomenelor meteo periculoase. Este indicat să fie evitate deplasările în zone unde există arbori, stâlpi sau panouri care pot fi doborâte de vânt, iar activitățile în aer liber, mai ales cele desfășurate la înălțime, ar trebui amânate.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să își asigure obiectele din jurul locuințelor, pentru a preveni accidentele, și să evite drumurile în condiții de viscol sau ninsoare puternică, dacă nu este absolut necesar.