Nuntă surpriză la Iași. O cunoscută profesoară de la Universitatea de Arte s-a căsătorit cu un fost student

O nuntă neașteptată a avut loc pe 9 septembrie la Iași. Maria Bilașevschi, lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, s-a căsătorit cu Manuel Roman, un fost student al său.
Cei doi au avut și o legătură profesională în mediul academic. Manuel Roman este student la UNAGE de doi ani și urmează să intre în anul al III-lea, la specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative, unde printre cadrele sale didactice se numără Maria Bilașevschi.
Ce diferență de vârstă este între cei doi
Maria Bilașevschi are 42 de ani, în timp ce Manuel Roman are 50 de ani. Între cei doi este, astfel, o diferență de aproximativ opt ani, Roman fiind mai mare decât soția sa.
Relația lor a avut și o componentă profesională, cei doi colaborând în cadrul mai multor proiecte artistice și expoziții organizate la Iași.
În mai 2026, la o expoziție organizată la Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Bilașevschi a fost coordonatoare, iar Manuel Roman s-a numărat printre artiștii care au expus.
Maria Bilașevschi, critic și istoric de artă din Iași
Maria Bilașevschi este cunoscută în Iași ca critic și istoric de artă, curator și lector universitar. În 2026, aceasta ocupă funcția de președintă a Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici.
Din primăvara acestui an, Maria Bilașevschi conduce și Casa de Cultură „Mihai Ursachi”. Anterior, ea a coordonat programele culturale ale instituției.
Bilașevschi este doctor în arte vizuale și, de peste un deceniu, este implicată în proiecte dedicate artei contemporane și promovării tinerilor artiști. Potrivit Ziarul de Iași, ea este fiica artistului plastic ieșean Traian Mocanu.
Ce proiecte au avut împreună
Colaborarea dintre Maria Bilașevschi și Manuel Roman este documentată și în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.
În februarie 2026, Roman figura printre studenții care au participat la proiectul „Reinterpreting the classics V”, coordonat de Maria Bilașevschi și lectorul Smaranda Bostan.
O situație similară s-a înregistrat în mai 2026, când Manuel Roman a participat la expoziția colectivă „Cu stimă, eu”. Evenimentul a fost organizat de studenții anului al II-lea și coordonat de aceleași cadre didactice.
Expoziția a avut loc la Galeria „Labirint”, spațiu aflat în subordinea instituției conduse de Maria Bilașevschi.