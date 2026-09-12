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Masă de peste 5 kilometri în inima Capitalei. Peste 20.000 de oameni, adunați la Masa care Unește

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS

Capitala se pregătește să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă în aer liber, la care au fost invitați să ia loc simultan 20.000 de oameni. Masa are peste 5 kilometri și este construită din materiale reciclabile. Organizatorii încearcă astfel să doboare propriul record Guinness stabilit anul trecut, la Alba Iulia.

Masa uriașă de peste 5 kilometri a fost realizată integral din materiale reciclabile și a fost plină de bunătăți. Cei 20.000 de participanți înscriși au primit gratuit mâncare gătită, dulciuri și băuturi. În total, au fost împărțite peste cinci tone de alimente.

”Au găsit un mod de a ne uni pe toți, de la mic la mare”, a spus o participantă la eveniment

”Mi se pare foarte interesant, De apreciat pentru noi românii că facem și altceva, nu numai ce facem zi de zi”, a mai spus o participantă.

La evenimentul demn de cartea recordurilor din Capitală au venit oameni din toate colțurile țării care s-au înscris pe o listă pentru a lua parte la evenimentul inedit din fața Parlamentului.

În 2025, la Alba Iulia, Masa care Unește a reunit 10.000 de participanți în jurul unei mese lungi de 2,7 kilometri, record omologat de Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din materiale reciclabile. 

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