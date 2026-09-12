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Social· 1 min citire
Masă de peste 5 kilometri în inima Capitalei. Peste 20.000 de oameni, adunați la Masa care Unește
Publicat12 sept. 2026, 19:19
SursăRealitatea PLUS
Capitala se pregătește să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă în aer liber, la care au fost invitați să ia loc simultan 20.000 de oameni. Masa are peste 5 kilometri și este construită din materiale reciclabile. Organizatorii încearcă astfel să doboare propriul record Guinness stabilit anul trecut, la Alba Iulia.
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