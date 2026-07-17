Ce se va întâmpla cu toaletele publice din Pasajul Universității: „Lipsa unui serviciu public esenţial este inacceptabilă”

Toaletele publice din Pasajul Pietonal de la Piața Universității, închise de mai multe luni, au intrat în atenția Prefectului Capitalei, Andrei Nistor. După mai multe sesizări primite din partea cetățenilor, acesta a verificat situația și a solicitat Administrației Străzilor București ca spațiile sanitare să fie reparate, igienizate și redeschise cât mai rapid.
Prefectul consideră că lipsa accesului la un serviciu public de bază într-una dintre cele mai circulate zone ale Bucureștiului este o situație care nu poate fi tolerată.
Toaletele din Pasajul Universității, închise de luni întregi
Potrivit prefectului Andrei Nistor, verificările au fost făcute după numeroase reclamații venite din partea bucureștenilor și a persoanelor care tranzitează zilnic zona.
Acesta susține că, înainte de deplasarea la fața locului, reprezentanții Instituției Prefectului au încercat timp de două zile să contacteze telefonic Administrația Străzilor București, însă fără succes.
Ajuns în pasaj, prefectul a aflat că toaletele au fost închise din cauza unor probleme repetate la sistemul de evacuare, însă starea în care se află spațiile este mult mai gravă.
Obiecte sanitare distruse și echipamente vandalizate
În urma verificării, Andrei Nistor afirmă că a găsit toaletele într-o stare avansată de degradare.
Printre problemele constatate se numără obiecte sanitare sparte, robinete defecte, uși deteriorate și echipamente vandalizate, aspecte care fac imposibilă utilizarea acestora în condiții normale.
Situația este cu atât mai importantă cu cât Pasajul de la Piața Universității este traversat zilnic de zeci de mii de persoane și reprezintă unul dintre cele mai frecventate puncte din centrul Capitalei.
Prefectul: „Un serviciu public esențial nu poate lipsi”
Prefectul Capitalei a subliniat că existența unor toalete publice funcționale într-o zonă atât de circulată reprezintă o obligație a administrației locale.
În opinia sa, lipsa acestui serviciu afectează atât locuitorii Bucureștiului, cât și turiștii care vizitează orașul.
Andrei Nistor a precizat că a discutat telefonic cu directorul Administrației Străzilor București și a solicitat ca lucrările de reparații să fie realizate în cursul săptămânii viitoare, astfel încât toaletele să fie curățate și redeschise cât mai repede.
Administrația Străzilor are obligația să întrețină pasajul
Prefectul amintește că Administrația Străzilor București este instituția responsabilă de administrarea pasajului pietonal și de asigurarea funcționării serviciilor publice din această zonă.
Totodată, acesta atrage atenția că instituția încasează chirii pentru spațiile comerciale existente în pasaj, motiv pentru care trebuie să asigure și condiții corespunzătoare pentru cetățeni.
Andrei Nistor susține că înțelege preocupările privind eventualele acte de vandalism, însă consideră că acestea nu pot reprezenta un motiv pentru menținerea toaletelor închise pe termen nelimitat.
Potrivit prefectului, autoritățile au obligația de a găsi soluții pentru protejarea și întreținerea spațiilor publice, fără a restrânge accesul cetățenilor la servicii esențiale.
Rămâne de văzut dacă toaletele publice din Pasajul Universității vor fi reparate și redeschise în perioada anunțată.