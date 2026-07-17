Ce se va întâmpla cu toaletele publice din Pasajul Universității: „Lipsa unui serviciu public esenţial este inacceptabilă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 15:31

Toaletele publice din Pasajul Pietonal de la Piața Universității, închise de mai multe luni, au intrat în atenția Prefectului Capitalei, Andrei Nistor. După mai multe sesizări primite din partea cetățenilor, acesta a verificat situația și a solicitat Administrației Străzilor București ca spațiile sanitare să fie reparate, igienizate și redeschise cât mai rapid.

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