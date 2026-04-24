Ion Cristoiu: În lume, în Europa s-au petrecut două mari experimente: experimentul Bulgaria, experimentul Ungaria.

Moderator: Da.

În ambele cazuri, partidul lui Radev a fost înființat în martie 2026 și a câștigat cu majoritate zdrobitoare. Doi: dincolo, partidul lui Magyar era din 2020 un fel de REPER - nu avea nici ăsta - a fost preluat în iulie 2024 și la europarlamentarele din aceeași lună el a avut 30%, locul doi.

Ce ne arată această chestiune? Ne arată că partidele tradiționale, de structuri, cu steaguri, cu sedii, se fac pulbere. Și lumea votează fețe noi. Deci, și în cazul Ungariei, și în cazul Bulgariei, este aberant să spui că au votat oamenii geopolitic. Au votat în Bulgaria, după părerea mea, l-au votat pe Călin Georgescu, pentru că ăsta a venit cu anticorupție, antisistem, față nouă.

Moderator: Și credeți că este posibil, maestre, în 2028, când avem alegeri, să apară un partid nou?

Ion Cristoiu: Da, probabil prin ianuarie, și cu unul care nici nu știm dacă s-a născut.