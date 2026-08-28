Generația Z schimbă regulile: salarii transparente, limite clare la job și mai mult confort în viața de zi cu zi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 22:51

Generațiile mai tinere renunță tot mai des la reguli sociale considerate normale în trecut, de la secretizarea veniturilor și disponibilitatea permanentă la serviciu până la ideea că disconfortul vestimentar este obligatoriu pentru o apariție elegantă.

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