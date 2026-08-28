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CET Palas Constanța și CET Hidrocarburi Arad, racordate la sistemul energetic. Când intră în funcțiune
CET-uri
CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad au fost racordate vineri la Sistemul Energetic Național, după finalizarea lucrărilor de retehnologizare finanțate prin PNRR. Cele două centrale vor intra în funcțiune în regim normal din sezonul rece și vor produce energie electrică și termică.
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