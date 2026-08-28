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CET Palas Constanța și CET Hidrocarburi Arad, racordate la sistemul energetic. Când intră în funcțiune

CET-uri

CET-uri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 22:39

CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad au fost racordate vineri la Sistemul Energetic Național, după finalizarea lucrărilor de retehnologizare finanțate prin PNRR. Cele două centrale vor intra în funcțiune în regim normal din sezonul rece și vor produce energie electrică și termică.

Transelectrica și Rețele Electrice România au emis vineri acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru proiectele de retehnologizare ale CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad. În urma acestei etape, cele două centrale au fost racordate la Sistemul Energetic Național (SEN).

Din perspectiva finanțării prin PNRR, proiectele sunt considerate finalizate, iar în următoarele luni vor fi realizate probele și va avea loc punerea în funcțiune a instalațiilor. Cele două centrale urmează să funcționeze în regim normal începând din sezonul rece.

Capacități noi de producție de energie

Noua centrală din Constanța va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, în timp ce la Arad producția de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare.

„Cele două noi centrale sunt, de astăzi, racordate la Sistemul Energetic Naţional, iar din punct de vedere al finanţării proiectele sunt considerate finalizate. În următoarele luni vor avea loc probele şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, urmând ca din sezonul rece să funcţioneze în regim normal. Cele două centrale de ultimă generaţie vor creşte eficienţa sistemelor de termoficare şi vor asigura producţia de energie electrică şi termică pentru zeci de mii de apartamente”, a anunțat vineri seara premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

”Pentru cele două oraşe, investiţiile sunt esenţiale pentru modernizarea şi eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Naţional reprezintă noi capacităţi de producţie pe gaze, care vor contribui la susţinerea producţiei de energie electrică”, a mai spus Bolojan.

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