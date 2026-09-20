Accident grav în Sibiu: cinci persoane rănite, printre care un copil de 7 ani

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe persoane, dar și o autospecială a Poliției, s-a produs duminică seara, în municipiul Sibiu. Cinci persoane au fost rănite în urma coliziunii, iar printre victime se află și un copil în vârstă de șapte ani.
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje medicale, care au evaluat victimele și le-au acordat primele îngrijiri.
Copil de 7 ani, rănit în accident și transportat la spital
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, în urma impactului au fost rănite cinci persoane. Una dintre victime este un copil de șapte ani, care a suferit un traumatism abdominal.
Minorul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la CPU Luther, unde urma să fie supus investigațiilor și evaluat de medici.
Un alt pacient a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe de un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.
Doi dintre răniți se aflau în autospeciala Poliției
Accidentul a fost cu atât mai complex cu cât în coliziune a fost implicată și o autospecială a Poliției Sibiu. Potrivit datelor furnizate de autorități, două dintre persoanele rănite se aflau în mașina Poliției.
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a suferit traumatisme la nivelul mâinilor și toracelui. Un alt bărbat, de 45 de ani, a fost evaluat pentru politraumatisme.
O a treia victimă, un bărbat de 40 de ani implicat în accident, a suferit traumatisme la nivelul membrelor și toracelui.
Toate persoanele rănite au fost evaluate medical la fața locului, iar pentru unele dintre victime s-a decis transportul la unități medicale pentru investigații suplimentare.
Trafic dirijat în zona accidentului
În urma producerii accidentului, circulația rutieră în zona respectivă a fost afectată. Polițiștii au intervenit pentru efectuarea cercetărilor și pentru gestionarea traficului.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, circulația se desfășoară alternativ, până la finalizarea intervenției și a verificărilor.
Polițiștii verifică modul în care s-a produs coliziunea.