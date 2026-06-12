Incident grav în județul Suceava. Mașină răsturnată în albia pârâului Dobra, la volan se afla o femeie fără permis

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc joi seară, pe raza comunei Vama, județul Suceava, după ce un autoturism s-a răsturnat în albia pârâului Dobra, în timpul unei manevre de întoarcere.

Din primele informații, la volan se afla o femeie în vârstă de 40 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. Aceasta ar fi confundat pedalele în timpul manevrei, acționând accelerația în locul ambreiajului, moment în care vehiculul a accelerat brusc, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în albia pârâului.

În autoturism se afla și fiul acesteia, în vârstă de 17 ani, pasager pe bancheta din spate. Ambele persoane au rămas blocate în interiorul vehiculului și au fost extrase de către un membru al familiei, ulterior fiind preluate de echipaje medicale și transportate la spital.

Femeia a fost diagnosticată cu traumatisme ușoare și transferată la o unitate medicală din Suceava pentru investigații suplimentare, iar minorul a suferit o contuzie la mâna dreaptă.

Confrom protocolului, șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească inclusiv statutul juridic al drumului pe care s-a produs evenimentul și celelalte circumstanțe ale accidentului.