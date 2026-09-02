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Locale· 2 min citire
Tragedie în Hunedoara: primarul Damian Diniș a murit după ce tractorul s-a răsturnat peste el
Pompierii SMURD
Doliu în comuna Băița din județul Hunedoara, după un accident tragic produs miercuri, 2 septembrie. Primarul localității, Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea sau în care se afla s-a răsturnat peste el.
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