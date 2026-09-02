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Tragedie în Hunedoara: primarul Damian Diniș a murit după ce tractorul s-a răsturnat peste el

Pompierii SMURD

Pompierii SMURD

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 sept. 2026, 20:37

Doliu în comuna Băița din județul Hunedoara, după un accident tragic produs miercuri, 2 septembrie. Primarul localității, Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea sau în care se afla s-a răsturnat peste el.

Accidentul s-a produs pe un teren situat în afara drumurilor publice, iar intervenția echipajelor de salvare nu a mai putut schimba deznodământul.

Primarul din Băița a fost prins sub tractor

Potrivit primelor informații transmise de autorități, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați miercuri, în jurul orei 16:40, cu privire la producerea unui accident în comuna Băița.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că un tractor s-ar fi răsturnat în timp ce se afla pe un teren aflat în afara drumurilor publice. Bărbatul a fost prins sub utilaj.

Din nefericire, în ciuda intervenției echipajelor de urgență, victima nu a mai putut fi salvată. Decesul acesteia a fost constatat la fața locului.

Victima este primarul comunei Băița

Ulterior, s-a stabilit că bărbatul decedat în urma accidentului este chiar Damian Diniș, primarul comunei Băița.

Edilul avea 58 de ani și se afla de mai mulți ani la conducerea administrației locale. Moartea sa a provocat o puternică emoție în comunitatea pe care a reprezentat-o.

Accidentul s-a produs în circumstanțe care urmează să fie clarificate de anchetatori.

Polițiștii au deschis o anchetă

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.

Oamenii legii urmează să determine împrejurările în care tractorul s-a răsturnat și să stabilească toate aspectele relevante pentru anchetă.

Deocamdată, autoritățile au transmis doar informațiile rezultate din primele verificări efectuate la locul tragediei.

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