Tragedie în Hunedoara: primarul Damian Diniș a murit după ce tractorul s-a răsturnat peste el

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 sept. 2026, 20:37

Doliu în comuna Băița din județul Hunedoara, după un accident tragic produs miercuri, 2 septembrie. Primarul localității, Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața după ce tractorul pe care îl conducea sau în care se afla s-a răsturnat peste el.

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