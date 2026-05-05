Ciprian Ciucu, după ce a trecut moțiunea de cenzură:”Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan”

Primarul General al Capitalei, Cirpian Ciucu, a declarat marți, după ce moțiunea inițiată de PSD, AUR și grupul PACE a trecut, că PNL merge mai departe cu Ilie Bolojan.

”Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut.

Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează.

Sus inima!”, a scris Cirpian Ciucu pe Facebook.

Cu toate acestea, prim-vicepreşedinte PNL, Cătălin Predoiu, a afirmat că liberalii nu ar trebui să renunţe la guvernare.

Biroul Politic Național al PNL se va întruni într-o ședință în format extins, la ora 17:00, în cadrul căreia liberalii vor decide soarta lui Ilie Bolojan.