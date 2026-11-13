Curs valutar BNR, 13 noiembrie 2026. Euro crește din nou în raport cu leul

Euro continuă să se aprecieze în raport cu leul, potrivit cursului valutar anunțat de BNR pentru vineri, 13 noiembrie. Dolarul și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, evoluții pozitive, în timp ce francul elvețian și aurul s-au ieftinit.
Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 13 noiembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede internaționale. Leul a înregistrat pierderi în fața euro și a dolarului american, în timp ce francul elvețian a consemnat o scădere. Totodată, prețul gramului de aur a coborât față de ședința precedentă.
Curs BNR: euro și dolarul american, în creștere
Moneda europeană a încheiat ședința de vineri la valoarea de 5,3498 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Comparativ cu ziua precedentă, euro s-a apreciat cu 0,0039 lei, respectiv cu 0,07%, după ce joi fusese calculat la 5,3459 lei.
O evoluție ascendentă a avut și dolarul american. Acesta a ajuns la 4,8428 lei, în creștere cu 0,0273 lei, echivalentul unui avans de 0,57%. La ultima ședință de tranzacționare, moneda americană avea o valoare de 4,8155 lei.
În schimb, francul elvețian a pierdut teren în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 5,7814 lei pentru un franc, cu 0,0124 lei mai puțin decât valoarea precedentă de 5,7938 lei. Scăderea înregistrată a fost de 0,21%.
Prețul gramului de aur a scăzut la BNR
Și cotația aurului a consemnat o diminuare în ședința de vineri. Gramul de aur a fost evaluat de Banca Națională a României la 605,8788 lei, față de 611,8686 lei, cât valora în ziua anterioară.
Astfel, prețul metalului prețios a scăzut cu 5,9898 lei într-o singură ședință de referință.
Lista cursurilor valutare BNR din 13 noiembrie 2026
Iată valorile stabilite de băncile autorizate să opereze pe piața valutară, potrivit cotațiilor publicate de BNR: