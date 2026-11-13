Curs valutar BNR, 13 noiembrie 2026. Euro crește din nou în raport cu leul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 13:53

Euro continuă să se aprecieze în raport cu leul, potrivit cursului valutar anunțat de BNR pentru vineri, 13 noiembrie. Dolarul și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, evoluții pozitive, în timp ce francul elvețian și aurul s-au ieftinit.

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