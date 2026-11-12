Cine este Bogdan Deaconu, noul director tehnic al centralei de la Cernavodă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 18:17

Nuclearelectrica va avea un nou director tehnic la centrala nucleară de la Cernavodă, începând cu 1 decembrie 2026. Funcția va fi preluată de Bogdan Deaconu, specialist în domeniul nuclear, care a lucrat atât în cadrul centralei din România, cât și pentru o organizație internațională de profil. Schimbarea vine după ce Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în urma unei defecțiuni.

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