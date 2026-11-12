Cine este Bogdan Deaconu, noul director tehnic al centralei de la Cernavodă

Nuclearelectrica va avea un nou director tehnic la centrala nucleară de la Cernavodă, începând cu 1 decembrie 2026. Funcția va fi preluată de Bogdan Deaconu, specialist în domeniul nuclear, care a lucrat atât în cadrul centralei din România, cât și pentru o organizație internațională de profil. Schimbarea vine după ce Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în urma unei defecțiuni.
Cine este Bogdan Deaconu, noul director tehnic de la Cernavodă
Bogdan Deaconu are o experiență de peste 13 ani în industria nucleară și a ocupat mai multe funcții în cadrul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
În cadrul activității sale profesionale, Deaconu s-a specializat inclusiv în managementul îmbătrânirii instalațiilor nucleare și în prelungirea duratei de viață a acestora. Aceste domenii sunt importante pentru menținerea în funcțiune a reactoarelor și a echipamentelor, cu respectarea standardelor de siguranță.
Profilul său profesional public indică și experiență în coordonarea activităților legate de componentele pasive ale Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, precum și în managementul duratei de viață a instalațiilor.
De ce a decis Nuclearelectrica schimbarea directorului tehnic
Numirea vine după o serie de indisponibilități tehnice înregistrate la centrala de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la scurt timp după resincronizare, din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a centralei.
Ce se întâmplă cu actualul director tehnic
Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a explicat că persoana care va fi înlocuită nu va părăsi compania. Acesta își va găsi un alt rol în echipa Nuclearelectrica, fiind în continuare considerat un specialist în domeniu.
Schimbarea face parte dintr-un plan de îmbunătățire a activităților tehnice și de creștere a disponibilității echipamentelor de la Cernavodă. Centrala are două unități nucleare, care contribuie semnificativ la producția de energie electrică a României.