PPC Energie lansează Bright Friday: oferte speciale la energie electrică și gaze naturale, reduceri la electrocasnice și servicii de asistență

Publicat 11 nov. 2026, 16:10 Actualizat 12 nov. 2026, 16:12

PPC Energie lansează Bright Friday, o campanie desfășurată în perioada 9-22 noiembrie, care reunește oferte speciale la energie electrică și gaze naturale, reduceri la electrocasnice și discounturi la serviciile de asistență pentru locuințe și afaceri. Campania se adresează atât clienților noi, cât și celor existenți, prin beneficii și soluții adaptate nevoilor acestora.

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