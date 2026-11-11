PPC Energie lansează Bright Friday: oferte speciale la energie electrică și gaze naturale, reduceri la electrocasnice și servicii de asistență

PPC Energie lansează Bright Friday, o campanie desfășurată în perioada 9-22 noiembrie, care reunește oferte speciale la energie electrică și gaze naturale, reduceri la electrocasnice și discounturi la serviciile de asistență pentru locuințe și afaceri. Campania se adresează atât clienților noi, cât și celor existenți, prin beneficii și soluții adaptate nevoilor acestora.
Reduceri de până la 2.016 lei la electrocasnice pentru clienții existenți
Una dintre principalele componente ale campaniei vizează clienții existenți ai PPC Energie, care pot beneficia de reduceri de până la 2.016 lei la achiziția de electrocasnice. În plus, plata poate fi realizată în maximum 36 de tranșe egale, fără dobândă, direct pe factura de energie.
Astfel, clienții au acces la produse pentru locuință în condiții de plată flexibile, beneficiind de avantajele campaniei Bright Friday.
Oferte la energie electrică și gaze naturale pentru clienții noi
Pentru clienții casnici noi, PPC Energie propune oferte speciale la energia electrică și gazele naturale, alături de reduceri la serviciile complementare.
Printre beneficiile incluse se numără reducerea de 50% la serviciile de asistență, valabilă timp de un an, precum și un discount de 30% la stațiile de încărcare pentru vehicule electrice.
PPC Relaxat, cu prețuri de la 1,17 lei/kWh
O ofertă distinctă din cadrul campaniei este PPC Relaxat, disponibilă pentru clienții noi în perioada 9-15 noiembrie. Aceasta propune un preț de la 1,17 lei/kWh și este valabilă în limita disponibilității.
Prin Bright Friday, PPC Energie își diversifică oferta de produse și servicii, reunind într-o singură campanie soluții pentru consumul de energie, confortul locuinței și mobilitatea electrică. Promoțiile sunt disponibile în perioadele anunțate, în funcție de condițiile și disponibilitatea fiecărei oferte.