Se limitează cash-ul! Decizia Uniunii Europene afectează toți românii, din 2027

Plățile cu bani cash în scop comercial vor fi limitate, începând cu data de 10 iulie 2027. Uniunea Europeană (UE) a luat această măsură pentru a combate spălarea banilor. Află cum îi va afecta pe români această decizie!
UE va implementa un plafon comun pentru plățile în numerar efectuate în schimbul unor bunuri sau servicii, începând cu data de 10 iulie 2027. Această măsură face parte dintr-un pachet legislativ european destinat combaterii finanțării terorismului și spălării banilor.
Astfel, conform articolului 80 din Regulamentul (UE) 2024/1624, comercianții nu vor mai putea accepta plăți cash care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională.
Așadar, noua limită europeană vizează tranzacțiile comerciale de valoare mare, indiferent de natura bunurilor sau serviciilor și, deci, nu vor mai putea fi achitate integral în numerar produse precum autoturisme de 20.000 de euro, bijuterii sau ceasuri de lux peste 10.000 de euro ori echipamente și mobilier scumpe care depășesc acest plafon.
Dar nu se reglementează achizițiile, ci doar suma care poate fi plătită cash. De asemenea, se interzice împărțirea artificială a unei singure tranzacții în mai multe plăți cash pentru a evita limita stabilită.
Cum îi afectează decizia UE pe români
Reglementările actuale din țara noastră sunt deja mai restrictive decât plafonul european. Conform Legii nr. 70/2015, plafonul general pentru plățile și încasările în numerar între o firmă (sau persoană fizică autorizată) și o persoană fizică este de 10.000 de lei pe zi, de la sau către o persoană.
Ca urmare, regulile mai stricte din România vor rămâne aplicabile și după 10 iulie 2027, ceea ce înseamnă că un cumpărător nu va putea achita, de exemplu, 10.000 de euro cash unui dealer auto.
Regulamentul european prevede și o excepție, în cazul tranzacțiilor între persoane fizice care nu activează profesional. Totuși, la noi, astfel de tranzacții sunt limitate în general la 50.000 de lei pentru o singură operațiune, existând diferențe de regulare între cumpărarea unei mașini de la o altă persoană fizică și achiziția de la un dealer.
Alte reglementări
De asemenea, în scopul creșterii transparenței și prevenirii activităților ilegale, noile norme europene impun obligații de identificare și verificare a clienților pentru anumite tranzacții ocazionale în numerar, de cel puțin 3.000 de euro, vizând comercianții și entitățile prevăzute în regulament.