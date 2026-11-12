Se limitează cash-ul! Decizia Uniunii Europene afectează toți românii, din 2027

Publicat 12 nov. 2026, 14:03 Actualizat 12 nov. 2026, 15:04

Plățile cu bani cash în scop comercial vor fi limitate, începând cu data de 10 iulie 2027. Uniunea Europeană (UE) a luat această măsură pentru a combate spălarea banilor. Află cum îi va afecta pe români această decizie!

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