BNR decide astăzi soarta dobânzii-cheie și aprobă noul raport asupra inflației. Analiștii anticipează menținerea ratei la 6,5%

Publicat 12 nov. 2026, 11:23 Sursă Realitatea PLUS

Banca Națională a României se reunește joi, 12 noiembrie, într-o ședință importantă pentru economia țării și pentru românii care au credite la bănci. Consiliul de Administrație urmează să decidă dacă dobânda-cheie va rămâne la nivelul actual de 6,5% pe an sau va fi modificată. Analiștii financiari anticipează că BNR va menține dobânda neschimbată, în condițiile în care inflația continuă să crească, iar incertitudinile economice persistă. Tot astăzi va fi aprobat și noul Raport asupra inflației, conform Realitatea PLUS.

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