BNR decide astăzi soarta dobânzii-cheie și aprobă noul raport asupra inflației. Analiștii anticipează menținerea ratei la 6,5%

Banca Națională a României se reunește joi, 12 noiembrie, într-o ședință importantă pentru economia țării și pentru românii care au credite la bănci. Consiliul de Administrație urmează să decidă dacă dobânda-cheie va rămâne la nivelul actual de 6,5% pe an sau va fi modificată. Analiștii financiari anticipează că BNR va menține dobânda neschimbată, în condițiile în care inflația continuă să crească, iar incertitudinile economice persistă. Tot astăzi va fi aprobat și noul Raport asupra inflației, conform Realitatea PLUS.
BNR decide ce se întâmplă cu dobânda-cheie. Când ar putea începe să scadă
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale va analiza evoluția economiei și va stabili nivelul dobânzii de politică monetară pentru perioada următoare. În prezent, dobânda-cheie a BNR este de 6,5% pe an, iar analiștii financiari nu se așteaptă la o reducere în cadrul ședinței de astăzi. Creșterea inflației și instabilitatea economică sunt printre principalele motive pentru care specialiștii consideră că Banca Centrală va păstra acest nivel. Potrivit estimărilor din piață, o eventuală reducere a dobânzii ar putea avea loc abia în cursul anului 2027.
BNR avertizează că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului
În cadrul ședinței de joi, Banca Națională va aproba și raportul trimestrial asupra inflației, care va oferi o imagine mai clară asupra evoluției prețurilor în următoarele luni. Specialiștii iau în calcul o revizuire în creștere a prognozei pentru finalul anului 2026, după ce BNR a avertizat deja că inflația va depăși nivelul estimat anterior. Noile cifre sunt așteptate cu interes, în condițiile în care românii continuă să resimtă efectele scumpirilor, iar perspectivele economice rămân incerte.
Printre factorii care contribuie la creșterea inflației se numără evoluția cursului euro, scumpirea energiei și a combustibililor, dar și contextul internațional. Toate aceste elemente pun presiune asupra prețurilor din România și reduc șansele unei scăderi rapide a inflației.