BNR menține dobânda-cheie la 6,50%. Inflația scade, dar economia rămâne sub presiune

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 16:15

Banca Națională a României a decis joi, 8 octombrie 2026, să păstreze dobânda-cheie la 6,50% pe an, într-un context marcat de reducerea inflației și de slăbirea consumului. Deși rata anuală a inflației a coborât la 6,17% în august, banca centrală atrage atenția asupra incertitudinilor ridicate și a evoluției fragile a economiei.

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