Șoferul care a provocat accidentul din Brașov, soldat cu 2 morți și un rănit, trimis în judecată. Noi date uluitoare din anchetă

Publicat 8 oct. 2026, 11:56 Actualizat 8 oct. 2026, 12:06

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au finalizat, pe 6 octombrie, urmărirea penală în dosarul accidentului produs în seara de 11 august, pe strada din Brașov, în cadrul căruia două persoane și-au pierdut viața. Anchetatorii susțin că șoferul știa de mai mulți ani că suferă de o afecțiune incompatibilă cu șofatul, afecțiune pe care nu ar fi declarat-o la preschimbarea permisului de conducere.

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