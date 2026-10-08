Șoferul care a provocat accidentul din Brașov, soldat cu 2 morți și un rănit, trimis în judecată. Noi date uluitoare din anchetă

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au finalizat, pe 6 octombrie, urmărirea penală în dosarul accidentului produs în seara de 11 august, pe strada din Brașov, în cadrul căruia două persoane și-au pierdut viața. Anchetatorii susțin că șoferul știa de mai mulți ani că suferă de o afecțiune incompatibilă cu șofatul, afecțiune pe care nu ar fi declarat-o la preschimbarea permisului de conducere.
Potrivit rechizitoriului, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra mașinii, care a pătruns pe trotuar și a lovit trei pietoni. Doi dintre ei, un cetățean român și un cetățean german, au murit în urma accidentului.
Cea de-a treia victimă, cetățean german, a fost rănită grav, leziunile suferite punându-i viața în pericol. Victima a avut nevoie de 60-65 de zile de îngrijiri medicale.
Ce susțin procurorii, în rechizitoriu
Unul dintre principalele elemente ale anchetei îl reprezintă starea medicală a șoferului. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi știut de mai mulți ani că suferă de epilepsie, afecțiune incompatibilă cu șofatul. Anchetatorii susțin însă că acesta nu ar fi urmat în mod corespunzător tratamentul medicamentos.
De asemenea, procurorii afirmă că inculpatul nu și-ar fi informat medicul de familie cu privire la afecțiune și nu ar fi declarat că suferă de epilepsie atunci când și-a preschimbat permisul de conducere, în anul 2020.
Expertiza medico-legală realizată în cadrul dosarului a concluzionat că inculpatul nu este apt să conducă autovehicule pe drumurile publice.
În sarcina bărbatului, procurorii au reținut și încălcarea regulilor de circulație. Mai exact, conform rechizitoriului, autoturismul ar fi circulat cu 39,27 km/h, în condițiile în care limita legală pe sectorul respectiv de drum era de 30 km/h.
În cadrul procesului urmează să fie stabilită responsabilitatea penală a inculpatului și modul în care fiecare dintre circumstanțele reținute în rechizitoriu ar fi contribuit la producerea accidentului.
Familiile victimelor cer despăgubiri de milioane de lei
În dosar s-au constituit părți civile persoana vătămată care a supraviețuit accidentului și mai mulți membri ai familiilor celor două victime decedate. Aceștia din urmă solicită daune morale cuprinse între 100.000 de euro și 2,5 milioane de lei, precum și daune materiale.
Și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov s-a constituit parte civilă în dosar, pentru recuperarea costurilor serviciilor medicale acordate victimei care a supraviețuit.
Societatea de asigurare a fost introdusă în cauză "în calitate de persoană responsabilă civilmente".
Bărbatul se află sub control judiciar
Bărbatul a fost reținut pe 13 august, la două zile după producerea accidentului iar, începând din 14 august, acesta se află sub control judiciar. După finalizarea urmăririi penale, dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Brașov.
Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.