Investigația care verifică arterele inimii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 10:06

Atunci când există suspiciunea unei îngustări importante a arterelor coronare, medicii trebuie uneori să vadă direct unde se află obstacolul și cât de mult limitează circulația sângelui către inimă.

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