Investigația care verifică arterele inimii

Atunci când există suspiciunea unei îngustări importante a arterelor coronare, medicii trebuie uneori să vadă direct unde se află obstacolul și cât de mult limitează circulația sângelui către inimă.
Coronarografia este o investigație invazivă realizată prin introducerea unui cateter într-o arteră, de obicei de la nivelul mâinii sau al regiunii inghinale. Prin cateter este administrată substanță de contrast, iar imaginile radiologice arată unde arterele coronare sunt îngustate sau blocate și cât de extinse sunt leziunile.
Rezultatul ajută la alegerea tratamentului: medicație, angioplastie cu stent sau, în cazurile potrivite, bypass aortocoronarian. Dacă anatomia permite și există indicație, coronarografia poate fi urmată în aceeași ședință de angioplastie, astfel încât investigația diagnostică să fie continuată direct cu tratamentul.
Ai grijă de tine!
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