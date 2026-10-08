Care sunt cele mai bune opțiuni de clinici dentare pentru aparat Invisalign din București?
Aparat Invisalign
Te uiți în oglindă și observi dinți ușor înghesuiți sau spații pe care ai vrea să le închizi, dar ideea unui aparat cu brackeți te descurajează? Aliniatorii transparenți Invisalign sunt astăzi una dintre cele mai căutate soluții ortodontice pentru adulți, iar în București tot mai multe clinici oferă acest tratament. Tocmai de aceea, întrebarea nu mai este unde se face Invisalign, ci unde se face bine pentru cazul tău. Mai jos găsești criteriile după care merită să compari clinicile și câteva opțiuni din Capitală pe care le poți lua în calcul.
Ce contează când alegi o clinică pentru Invisalign
Invisalign folosește o serie de gutiere transparente, realizate personalizat, care mută dinții treptat, de la o etapă la alta. Rezultatul depinde în mare măsură de planificarea făcută de medic și de felul în care este urmărit tratamentul pe parcurs. Gutierele sunt produse pe baza unui plan digital, așa că o greșeală de diagnostic se reflectă în fiecare set. Înainte să compari prețuri, verifică următoarele aspecte:
· Diagnosticul digital: scanare intraorală 3D, fotografii clinice, radiografii și o simulare a rezultatului înainte de începerea tratamentului.
· Experiența echipei cu tratamentele pe gutiere, inclusiv în cazuri mai complexe decât simplele înghesuiri dentare.
· Ce include prețul: numărul de seturi de gutiere, controalele, eventualele ajustări și contenția de la final.
· Accesul la alte specialități, pentru că mulți pacienți au nevoie, înainte sau după alinierea dinților, de igienizare, tratamente parodontale ori lucrări estetice.
· Transparența: un plan explicat pe înțelesul tău, cu etape, durată estimată și costuri puse în scris.
Un alt criteriu, adesea ignorat, este frecvența controalelor și cine le face. Tratamentul cu aliniatori presupune mai puține vizite decât un aparat fix, dar fiecare control contează: medicul verifică dacă dinții urmează traseul planificat și intervine la timp dacă apar abateri.
Clinici din București unde poți face tratament Invisalign
Lista de mai jos nu este un clasament. Fiecare clinică are propriul mod de lucru, iar o consultație inițială rămâne cea mai sigură cale de a afla dacă un anumit plan de tratament ți se potrivește.
1. Dentalist – clinică multidisciplinară în nordul Bucureștiului
Dentalist funcționează din 2020 în nordul Capitalei și s-a extins treptat, ajungând la două clădiri aflate în aceeași zonă, cu 17 cabinete și o echipă de 29 de medici. Clinica are computer tomograf și radiologie digitală proprii, scanere intraorale iTero și colaborează cu Invisalign și Spark pentru tratamentele cu aliniatori transparenți. Pentru cine caută un dentist Bucuresti la care să rezolve toate etapele tratamentului într-un singur loc, avantajul principal este echipa multidisciplinară, în care ortodonția, parodontologia, implantologia și estetica dentară lucrează împreună.
Tratamentul începe cu un diagnostic ortodontic digital, care include consultația, scanarea iTero, simularea digitală, planul de tratament și un set de fotografii clinice. Pe baza lui, echipa stabilește varianta potrivită: Lite (până la 14 seturi de gutiere), Moderate (până la 20 de seturi) sau Comprehensive (peste 20 de seturi). Controalele în clinică sunt necesare, în general, o dată la 3-4 luni, iar pachetele includ seturile de gutiere pentru ambele arcade și controalele aferente, fără costuri suplimentare pe durata tratamentului.
După scanare, planul de tratament digital este realizat, în general, în 2-3 săptămâni, iar producția gutierelor durează de obicei cel mult două săptămâni. Prețurile fiecărui pachet sunt afișate transparent pe site-ul clinicii, astfel încât poți ști dinainte la ce costuri să te aștepți. De cinci ani, clinica organizează anual Scan Day, un eveniment în care pacienții află, într-o singură vizită, dacă aliniatorii transparenți sunt o opțiune potrivită pentru ei. Dentalist are peste 1.500 de recenzii pozitive, cu o notă medie de 4,9.
2. Gentle Dentist
Gentle Dentist este o clinică stomatologică din București, cu locații în zona Dorobanți și în zona Unirii, care oferă tratament Invisalign în cadrul serviciilor de ortodonție. Clinica lucrează cu două variante, Invisalign Lite pentru problemele minore și Invisalign Full pentru cazurile mai complexe, iar costul se stabilește în funcție de complexitatea fiecărui caz, după consultația inițială.
3. DentalMed
DentalMed este o clinică stomatologică din București, activă din 2007, care include tratamentul Invisalign în oferta de ortodonție, alături de alte tipuri de aparate dentare. Pe site-ul clinicii sunt descrise etapele tratamentului, de la consultație și planificare până la faza de contenție.
4. Smile Experts
Smile Experts este o clinică stomatologică din București care oferă tratament Invisalign pe baza unui diagnostic și a unui plan de tratament digital. Clinica menționează și opțiuni de plată flexibile pentru acest tip de tratament.
5. Advanced Dentistry
Advanced Dentistry, cu sediul pe Bulevardul Libertății din București, oferă tratament Invisalign alături de alte servicii stomatologice, cu o echipă formată din medici de mai multe specialități.
Ce să întrebi la prima consultație
Indiferent de clinica pe care o alegi, prima vizită îți spune mult despre felul în care va decurge tratamentul. Un medic bine pregătit îți va explica deschis ce poate și ce nu poate corecta aliniatorul în situația ta. Notează-ți dinainte câteva întrebări:
· Ce problemă ortodontică am și de ce tratamentul cu gutiere este potrivit pentru ea?
· Câte seturi de gutiere estimați și cât ar putea dura tratamentul?
· Câte controale sunt incluse și ce se întâmplă dacă am nevoie de ajustări pe parcurs?
· Pot vedea simularea digitală a rezultatului înainte să decid?
· Ce tip de contenție recomandați la final și cât costă aceasta?
Răspunsurile te ajută să compari corect ofertele. Două clinici pot afișa prețuri apropiate, dar pachetele pot diferi mult ca număr de controale, ajustări sau servicii incluse.
Invisalign și fațetele dentare: de ce contează ordinea etapelor
Mulți pacienți vin la consultație cu dorința unui zâmbet complet refăcut, iar alinierea dinților este doar o parte din soluție. Fațetele nu sunt recomandate, de regulă, pe dinți cu malocluzie sau cu probleme de aliniere, așa că un tratament ortodontic făcut înainte pregătește terenul pentru lucrările estetice. Pe dinți aliniați, medicul poate obține proporții mai naturale, o mușcătură echilibrată și, de multe ori, poate păstra mai mult din structura dintelui.
Din acest motiv, merită să alegi o clinică ce poate coordona ambele etape. La Dentalist, de exemplu, planul pentru fatete dentare in Bucuresti pornește de la un Digital Smile Design și de la o probă a zâmbetului realizată direct pe dinți, astfel încât poți vedea forma și proporțiile noilor dinți înainte de lucrarea finală din ceramică E-MAX. Când tratamentul ortodontic și cel estetic sunt planificate de aceeași echipă, rezultatul este gândit de la început ca un întreg, nu ca două intervenții separate.
Întrebări frecvente despre Invisalign în București
Cât durează un tratament cu Invisalign?
Durata diferă de la un pacient la altul, în funcție de complexitatea problemei și de cât de consecvent porți gutierele. Cazurile ușoare se pot rezolva în câteva luni, în timp ce situațiile complexe necesită mai multe seturi de gutiere și o perioadă mai lungă.
Câte ore pe zi trebuie purtate gutierele?
Pentru rezultate bune, gutierele se poartă 20-22 de ore pe zi și se scot doar la masă și pentru igiena orală. Dacă nu respecți acest program, tratamentul se poate prelungi.
Doare tratamentul cu Invisalign?
De obicei, nu. În primele zile după trecerea la un set nou poți simți o presiune ușoară pe dinți, care dispare pe măsură ce te obișnuiești cu gutierele.
Ce se întâmplă după terminarea tratamentului?
Dinții au tendința naturală de a reveni spre poziția inițială, de aceea medicul îți va recomanda gutiere de contenție, purtate de la câteva luni până la câțiva ani.
La ce vârstă poți începe tratamentul?
Tratamentul cu Invisalign poate fi început la orice vârstă, cu condiția ca dinții și gingiile să fie sănătoase. Amânarea lui poate duce însă la agravarea problemelor de aliniere, așa că o evaluare făcută din timp îți oferă mai multe opțiuni.
Cât costă Invisalign în București?
Prețurile publicate de clinicile din Capitală diferă destul de mult, în funcție de complexitatea cazului și de ce include pachetul. Cere întotdeauna o ofertă scrisă care să detalieze numărul de seturi de gutiere, controalele incluse, costul diagnosticului și al contenției.
Cum iei decizia finală
Clinica potrivită pentru tine este cea în care primești un diagnostic complet, un plan explicat pe înțelesul tău și un medic care îți spune sincer ce poate obține tratamentul în cazul tău. Programează două-trei consultații, compară planurile primite și alege acolo unde te simți în siguranță pe toată durata tratamentului.
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