Care sunt cele mai bune opțiuni de clinici dentare pentru aparat Invisalign din București?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 8 oct. 2026, 12:15

Te uiți în oglindă și observi dinți ușor înghesuiți sau spații pe care ai vrea să le închizi, dar ideea unui aparat cu brackeți te descurajează? Aliniatorii transparenți Invisalign sunt astăzi una dintre cele mai căutate soluții ortodontice pentru adulți, iar în București tot mai multe clinici oferă acest tratament. Tocmai de aceea, întrebarea nu mai este unde se face Invisalign, ci unde se face bine pentru cazul tău. Mai jos găsești criteriile după care merită să compari clinicile și câteva opțiuni din Capitală pe care le poți lua în calcul.

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