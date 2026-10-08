BNR decide ce se întâmplă cu dobânda-cheie, după ce euro a atins un nivel record și ROBOR a trecut din nou de 6%

BNR se reunește pentru prima dată după ce euro a ajuns la un nivel istoric, iar ROBOR la trei luni a depășit din nou pragul de 6%. Consiliul de Administrație analizează astăzi dobânda-cheie, însă analiștii financiari se așteaptă ca aceasta să rămână la 6,5%. O eventuală reducere ar putea veni abia anul viitor.
Presiunea rămâne ridicată pe piața financiară din România. Euro a ajuns la un nivel record, în timp ce ROBOR la trei luni a trecut din nou de pragul de 6%, iar atenția se mută acum asupra Băncii Naționale.
Consiliul de Administrație al BNR se reunește pentru a decide dacă modifică dobânda de politică monetară, aflată în prezent la 6,5%, nivel menținut din august 2024.
Dobânda-cheie ar putea rămâne la 6,5%
Analiștii financiari citați în piață nu se așteaptă la o reducere a dobânzii la această ședință. Mai mult, nivelul de 6,5% ar putea fi menținut pentru o perioadă mai lungă, în condițiile în care inflația rămâne ridicată, iar incertitudinile economice și politice continuă.
Potrivit estimărilor, o primă reducere a dobânzii ar putea apărea abia în mai 2027, dacă evoluția inflației și condițiile economice vor permite acest lucru.
Euro record și ROBOR peste 6%, pe masa BNR
Ședința are loc într-un moment sensibil pentru piața valutară și cea monetară. Este prima reuniune a Consiliului de Administrație după ce euro a atins un nivel record.
În același timp, ROBOR la trei luni a revenit peste pragul de 6%, ceea ce menține presiunea asupra costurilor de finanțare pentru românii cu credite în lei.
Evoluțiile celor doi indicatori sunt așteptate să fie analizate de BNR, în condițiile în care orice modificare a dobânzii de politică monetară poate avea efecte asupra costului creditării.
Ce se întâmplă cu ratele românilor
Pentru cei care au credite, evoluția dobânzilor și a indicilor de piață rămâne una dintre principalele preocupări.
Băncile au anunțat că intenționează să conteste decizia Consiliului Concurenței după primirea raportului final al investigației. În acest context, analiștii se așteaptă la noi fluctuații ale indicilor care influențează costurile de creditare.
Deocamdată, mesajul principal din piață este unul de prudență: dobânda-cheie ar urma să rămână la 6,5%, iar o relaxare a politicii monetare este așteptată mai târziu, în funcție de evoluția inflației și a economiei.