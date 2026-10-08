BNR decide ce se întâmplă cu dobânda-cheie, după ce euro a atins un nivel record și ROBOR a trecut din nou de 6%

Publicat 8 oct. 2026, 09:32 Actualizat 8 oct. 2026, 09:33

BNR se reunește pentru prima dată după ce euro a ajuns la un nivel istoric, iar ROBOR la trei luni a depășit din nou pragul de 6%. Consiliul de Administrație analizează astăzi dobânda-cheie, însă analiștii financiari se așteaptă ca aceasta să rămână la 6,5%. O eventuală reducere ar putea veni abia anul viitor.

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