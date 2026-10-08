Curs BNR, 8 octombrie 2026: Euro scade, dolarul crește. Cum evoluează lira și francul elvețian

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 13:32

Cursul valutar BNR vine cu schimbări importante joi, 8 octombrie 2026. Euro a coborât la 5,3470 lei, în timp ce dolarul american a urcat ușor, la 4,7814 lei. Francul elvețian și lira sterlină au scăzut, potrivit noilor cotații publicate de Banca Națională a României.

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