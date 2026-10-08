Curs BNR, 8 octombrie 2026: Euro scade, dolarul crește. Cum evoluează lira și francul elvețian

Cursul valutar BNR vine cu schimbări importante joi, 8 octombrie 2026. Euro a coborât la 5,3470 lei, în timp ce dolarul american a urcat ușor, la 4,7814 lei. Francul elvețian și lira sterlină au scăzut, potrivit noilor cotații publicate de Banca Națională a României.
Banca Națională a României a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a coborât la 5,3470 lei, după ce miercuri fusese cotat la 5,3501 lei. În schimb, dolarul american a crescut ușor și a ajuns la 4,7814 lei.
Și francul elvețian a pierdut teren, fiind cotat la 5,7304 lei, în timp ce lira sterlină a înregistrat o scădere mai vizibilă, până la 6,3058 lei.
Euro, în scădere față de ședința precedentă
Moneda europeană a scăzut joi cu 0,0031 lei, de la 5,3501 lei la 5,3470 lei.
Euro rămâne însă aproape de maximul înregistrat în perioada analizată. Cea mai ridicată valoare din intervalul 3 aprilie – 8 octombrie 2026 a fost de 5,3527 lei, consemnată pe 6 octombrie.
La polul opus, cel mai mic curs euro din această perioadă a fost de 5,0914 lei, înregistrat pe 15 aprilie 2026.
Dolarul american crește ușor
Dolarul a avut joi o evoluție opusă monedei europene. Cotația BNR a urcat cu 0,0013 lei, de la 4,7801 lei miercuri la 4,7814 lei.
Comparativ cu ședința din 6 octombrie, când dolarul era cotat la 4,7616 lei, moneda americană este acum cu 0,0198 lei mai sus.
Francul elvețian și lira sterlină au scăzut
Francul elvețian a coborât cu 0,0051 lei, de la 5,7355 lei la 5,7304 lei.
Și lira sterlină a pierdut teren. BNR a stabilit pentru joi un curs de 6,3058 lei, cu 0,0178 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când moneda britanică valora 6,3236 lei.
Lira a avut o evoluție oscilantă în ultimele ședințe: de la 6,3036 lei pe 6 octombrie a urcat la 6,3236 lei pe 7 octombrie, pentru ca joi să coboare la 6,3058 lei.
Cursul BNR pentru principalele valute, 8 octombrie 2026
Euro (EUR): 5,3470 lei — variație: -0,0031 lei
Dolar american (USD): 4,7814 lei — variație: +0,0013 lei
Franc elvețian (CHF): 5,7304 lei — variație: -0,0051 lei
Liră sterlină (GBP): 6,3058 lei — variație: -0,0178 lei
100 de forinți maghiari (HUF): 1,4577 lei — variație: -0,0010 lei
Forintul maghiar, de asemenea în scădere
BNR a stabilit un curs de 1,4577 lei pentru 100 de forinți maghiari, în scădere cu 0,0010 lei față de ședința precedentă, când valoarea era de 1,4587 lei.
Față de 6 octombrie, când 100 de forinți erau cotați la 1,4650 lei, moneda maghiară a pierdut 0,0073 lei.
Cotațiile publicate de BNR sunt cursuri de referință și nu coincid neapărat cu ratele de schimb practicate efectiv de bănci sau de casele de schimb valutar.