Reactorul 6 de la Kozlodui 6 a fost oprit: „Importurile de energie ale României vor fi mai scumpe și mai greu de asigurat” - expert

Publicat 8 oct. 2026, 14:53 Sursă Realitatea.net, Asociația Energia Inteligenta

Balanța energetică a României primește o nouă lovitură. Unitatea 6 a Centralei Nucleare Kozlodui din Bulgaria, unul dintre cei mai importanți producători de energie din sud-estul Europei, a fost oprită joi, 8 octombrie, pentru revizia anuală. Potrivit expertului în energie Dumitru Chisăliță, principalele efecte asupra pieței din România ar putea fi reducerea marjei de siguranță în acoperirea consumului la orele de vârf și creșterea prețurilor la energie în intervalele critice de seară.

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