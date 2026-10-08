Motorina s-a ieftinit ușor joi, 8 octombrie. Cât costă benzina și unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Motorina standard s-a ieftinit ușor joi, 8 octombrie, în București și în mai multe orașe mari din țară. Prețul a coborât cu câțiva bani față de ziua precedentă și ajunge la 10,86 lei pe litru, în timp ce benzina standard se menține, în general, în jurul valorii de 10,11 lei pe litru.
În Capitală, motorina standard costă 10,86 lei pe litru, după ce miercuri ajunsese la 10,91 lei. La Timișoara, carburantul poate fi găsit la unele stații cu 10,83 lei pe litru, după o perioadă în care motorina s-a menținut foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți
Cea mai ieftină benzină standard din țară se vinde joi la o stație din Cluj-Napoca, unde un litru costă 9,93 lei. În cazul motorinei, cel mai mic preț este raportat în localitatea Albești, din județul Mureș, unde litrul de carburant diesel costă 10,69 lei. Prețul GPL-ului rămâne mult mai redus comparativ cu benzina și motorina. La nivel național, un litru costă în medie aproximativ 4,7 lei, în timp ce celelalte două tipuri de carburant se mențin peste pragul de 10 lei în cea mai mare parte a țării, conform Peco-online.ro.
Atacurile din Marea Neagră ar putea împinge din nou prețurile în sus
Ieftinirea de joi ar putea fi însă pusă sub presiune de situația din Marea Neagră. O analiză Frames arată că atacurile asupra navelor comerciale pot crește costurile transportului, asigurărilor și aprovizionării, într-un moment în care cotațiile produselor petroliere sunt deja ridicate. Orice transport maritim presupune o poliță obișnuită pentru marfă, care în condiții normale costă între 0,2% și 0,5% din valoarea încărcăturii. Pentru navele care circulă prin zone considerate periculoase se adaugă însă și un cost suplimentar pentru riscul de război.
În Marea Neagră, aceste costuri legate de riscul de război au crescut semnificativ, potrivit analiștilor. Dacă presiunea se menține, cheltuielile mai mari pentru transport și asigurare pot ajunge să influențeze din nou prețul motorinei plătit la pompă.