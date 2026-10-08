Motorina s-a ieftinit ușor joi, 8 octombrie. Cât costă benzina și unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 10:02

Motorina standard s-a ieftinit ușor joi, 8 octombrie, în București și în mai multe orașe mari din țară. Prețul a coborât cu câțiva bani față de ziua precedentă și ajunge la 10,86 lei pe litru, în timp ce benzina standard se menține, în general, în jurul valorii de 10,11 lei pe litru.

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