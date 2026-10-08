Care este cea mai bună clinică de kinetoterapie din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 10:49

Căutarea „cea mai bună clinică de kinetoterapie din București” are o problemă: nu există un câștigător valabil pentru toată lumea. Recuperarea după o entorsă, după o fractură sau după o operație la genunchi cere lucruri diferite.

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