Șoferul care a provocat accidentul mortal de pe strada Mureșenilor, trimis în judecată. Rudele victimelor cer daune de sute de mii de lei

Șoferul care a provocat, în luna august, accidentul de pe strada Mureșenilor din Brașov, în urma căruia doi pietoni, un cetățean român și unul german, au murit, iar un al treilea a fost rănit, a fost trimis în judecată. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, bărbatul nu era apt să conducă autovehicule pe drumurile publice. Anchetatorii susțin că acesta știa că suferă de o afecțiune care nu îi permitea să conducă în siguranță, însă a ascuns acest lucru. Rudele victimelor cer despăgubiri de sute de mii de lei.
Două persoane au murit, iar o a treia a fost grav rănită
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov anunţă că a fost finalizată urmărirea penală în dosarul deschis după accidentul rutier produs în seara de 11 august 2026, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov.
Şoferul care a pierdut controlul autoturismului şi a lovit trei pietoni aflaţi pe trotuar a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.
"Prin rechizitoriu s-a reţinut că inculpatul R.C.F. ar fi condus autoturismul pe strada Lungă şi apoi pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, unde ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, ar fi pătruns pe trotuar şi ar fi accidentat trei pietoni. Două dintre victime, un cetăţean român şi un cetăţean german, au decedat, iar cea de-a treia, cetăţean german, a suferit leziuni traumatice care i-au pus viaţa în pericol şi au necesitat 60-65 de zile de îngrijiri medicale. Procurorul a reţinut că inculpatul ar fi cunoscut, de mai mulţi ani, faptul că suferă de o afecţiune medicală incompatibilă cu conducerea autovehiculelor şi că nu ar fi adus-o la cunoştinţa medicului de familie şi nu ar fi declarat această afecţiune la preschimbarea permisului de conducere, în anul 2020", informează, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.
Potrivit raportului de expertiză medico-legală întocmit în cadrul anchetei, bărbatul nu este apt să conducă autovehicule pe drumurile publice.
"De asemenea, procurorul a reţinut că inculpatul ar fi încălcat şi regulile de circulaţie rutieră, conducând autoturismul cu o viteză de 39,27 km/h, superioară limitei legale de 30 km/h aplicabile pe acel sector de drum", precizează sursa citată.
Familiile victimelor cer despăgubiri de până la 2,5 milioane de lei
Pietonul care a supravieţuit accidentului, precum şi mai mulţi membri ai familiilor celor două victime decedate, s-au constituit părţi civile în dosar și solicită daune morale cuprinse între 100.000 de euro şi 2.500.000 de lei, la care se adaugă daune materiale.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov solicită, la rândul său, recuperarea costurilor aferente serviciilor medicale acordate pietonului rănit.
În dosar, societatea de asigurare are calitatea de persoană responsabilă civilmente.
Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore pe 13 august, iar începând din 14 august se află sub control judiciar.
Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Braşov.