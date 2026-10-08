Șoferul care a provocat accidentul mortal de pe strada Mureșenilor, trimis în judecată. Rudele victimelor cer daune de sute de mii de lei

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 15:00

Șoferul care a provocat, în luna august, accidentul de pe strada Mureșenilor din Brașov, în urma căruia doi pietoni, un cetățean român și unul german, au murit, iar un al treilea a fost rănit, a fost trimis în judecată. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, bărbatul nu era apt să conducă autovehicule pe drumurile publice. Anchetatorii susțin că acesta știa că suferă de o afecțiune care nu îi permitea să conducă în siguranță, însă a ascuns acest lucru. Rudele victimelor cer despăgubiri de sute de mii de lei.

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