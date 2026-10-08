Val de insolvențe în România: peste 5.250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni din 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 14:03

Peste 5.250 de companii au intrat în insolvență în primele nouă luni din 2026, cu 12% mai multe decât anul trecut și cel mai ridicat nivel din 2018. Cele mai mari creșteri se înregistrează în rândul companiilor mari, iar agricultura și construcțiile generează aproape 90% din avansul insolvențelor.

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