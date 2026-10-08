Escrocherie de peste 200.000 de lei la Cluj. Doi clujeni, păcăliți de falși reprezentanți ai unei bănci și ai unei structuri de securitate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 13:52

Doi clujeni au fost escrocați cu peste 200.000 de lei după ce au fost convinși de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai unei structuri de securitate să le dea bani. Un tânăr de 18 ani, cetățean străin, suspectat că a ridicat banii de la victime, a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul este cercetat pentru complicitate la înșelăciune.

Distribuie articolul