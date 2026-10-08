Escrocherie de peste 200.000 de lei la Cluj. Doi clujeni, păcăliți de falși reprezentanți ai unei bănci și ai unei structuri de securitate

Doi clujeni au fost escrocați cu peste 200.000 de lei după ce au fost convinși de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai unei structuri de securitate să le dea bani. Un tânăr de 18 ani, cetățean străin, suspectat că a ridicat banii de la victime, a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul este cercetat pentru complicitate la înșelăciune.
Doi clujeni, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 44 de ani, au fost escrocați cu peste 200.000 de lei după ce au fost convinși de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai unei structuri de securitate, să le predea bani, relatează publicația locală Știri de Cluj.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, înșelăciunea a avut loc pe 1 octombrie, iar anchetatorii susțin că persoanele care le-ar fi indus în eroare pe victime și cea care s-ar fi deplasat pentru a ridica banii ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile.
Metoda prin care au fost înșelați cei doi clujeni
Potrivit polițiștilor, între persoanele implicate ar fi fost stabilit un cod pe care cel trimis să preia banii trebuia să îl spună victimelor, în limba engleză, în momentul întâlnirii. Codul ar fi avut rolul de element de verificare și ar fi fost folosit pentru a le convinge pe cele două victime că predau banii persoanei indicate de presupusul reprezentant al băncii sau al structurii de securitate.
Scenariul ar fi fost diferit în cazul celor două persoane vătămate. Una dintre victime ar fi fost convinsă să retragă o sumă de bani, care ulterior urma să fie predată persoanei care s-a prezentat pentru a-i ridica.
În cazul celei de-a doua victime, autorii ar fi susținut că pe numele acesteia fusese contractat în mod fraudulos un credit. Sub pretextul că trebuie să își securizeze contul, femeia ar fi fost determinată să contracteze, la rândul său, un credit. Banii obținuți urmau să fie predați unei persoane prezentate drept reprezentant al unei structuri antifraudă.
Ulterior, ambele victime ar fi fost puse în legătură cu o altă persoană, care s-ar fi deplasat pentru a ridica banii. În total, prejudiciul depășește 200.000 de lei.
Tânărul de 18 ani, arestat preventiv pentru complicitate la înșelăciune
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj l-au identificat și depistat pe tânărul de 18 ani, cetățean străin, bănuit că ar fi venit să ridice banii de la victime.
Pe 6 octombrie, anchetatorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Tânărul a fost cercetat pentru complicitate la înșelăciune. Ulterior, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea, astfel că tânărul a fost arestat preventiv.
Anchetă uriașă a Poliției
Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Polițiștii încearcă acum să documenteze întreaga activitate infracțională și să îi identifice pe toți cei implicați în presupusa fraudă, inclusiv persoanele care s-ar fi prezentat drept angajați ai băncii și ai structurii de securitate.
Pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.