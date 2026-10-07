Călin Georgescu rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia. Tribunalul București i-a respins contestația

Publicat 7 oct. 2026, 17:28 Actualizat 7 oct. 2026, 17:29

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia. Tribunalul București i-a respins, miercuri, 7 octombrie 2026, contestația, considerând-o nefondată. Fostul candidat a fost arestat preventiv la data de 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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