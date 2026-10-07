Călin Georgescu rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia. Tribunalul București i-a respins contestația

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, rămâne cu sechestru pe vila din Mogoșoaia. Tribunalul București i-a respins, miercuri, 7 octombrie 2026, contestația, considerând-o nefondată. Fostul candidat a fost arestat preventiv la data de 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În urma deciziei din data de 7 octombrie 2026, Călin Georgescu are de achitat 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Decizia este definitivă.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află din data de 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, fiind arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.
Sechestrul a fost instituit de DIICOT pe 24 septembrie, în vederea recuperării prejudiciului care i se impută lui Georgescu. Ulterior, procurorii au anunțat că au pus sechestru și pe conturile lui bancare.
Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția, scrie Agerpres.ro.
În continuare, pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Omul de afaceri din Buzău n-a primit împrumutul și a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.