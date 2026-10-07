Înalta Curte îl pune la punct pe Bolojan după eșecul de la CCR: „Hotărârile judecătorești se respectă”

Publicat 7 oct. 2026, 14:44 Actualizat 7 oct. 2026, 14:45

Înalta Curte de Casație și Justiție a venit miercuri cu o reacție dură după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea Guvernului și a stabilit că nu a existat un conflict juridic de natură constituțională între cele două instituții. Instanța supremă transmite că simplul fapt că Guvernul a pierdut un proces nu transformă disputa într-un conflict constituțional.

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