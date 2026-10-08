ÎCCJ, decizie importantă în procesul cu Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților. Miza este de 5 miliarde de lei

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 08:25

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să se pronunțe joi, după șase amânări, în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor. Dosarul vizează plata restanțelor salariale ale magistraților, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

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