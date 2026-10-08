Situație fără precedent: 47 de magistrați au pus poprire pe conturile Tribunalului Argeș

Situație inedită în cazul salariilor restante ale magistraților: conturile Tribunalului Argeș au fost poprite pentru milioane de lei, iar suma a urcat la 30,6 milioane de lei. Dacă procedura de executare silită avansează, următorul pas ar putea viza chiar conturile Fiscului.
Situație fără precedent la Tribunalul Argeș, unde conturile instanței au ajuns să fie poprite în urma demersurilor făcute de magistrați pentru recuperarea unor drepturi salariale restante, scrie economedia.ro
Potrivit unor surse, 47 de magistrați au obținut în luna august poprirea conturilor Tribunalului Argeș, pentru o sumă de aproximativ 27 de milioane de lei.
Suma pentru executare a crescut la 30,6 milioane de lei
În luna septembrie, valoarea sumelor pentru care se solicită executarea silită a fost majorată. În prezent, popririle ar viza aproximativ 30,6 milioane de lei.
Demersul magistraților are la bază drepturi salariale restante pe care aceștia încearcă să le recupereze prin proceduri de executare silită.
Situația poate căpăta o amploare și mai mare dacă procedurile continuă, întrucât executarea silită ar putea ajunge, în anumite condiții, inclusiv la conturile unor instituții publice implicate în circuitul financiar al statului.
Popriri pe conturile unei instanțe
Cazul Tribunalului Argeș evidențiază conflictul privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților și dificultățile apărute în procesul de recuperare a banilor.
În cazul în care obligațiile nu sunt achitate, procedurile de executare silită pot continua potrivit legislației, iar creditorii pot solicita identificarea și indisponibilizarea sumelor disponibile în conturile debitorului.
Deocamdată, situația de la Tribunalul Argeș rămâne în evoluție, iar valoarea sumelor pentru care se solicită executarea silită ar putea suferi modificări.
Cazul vine în contextul tensiunilor mai largi privind drepturile salariale ale magistraților și plata sumelor restante, într-o perioadă în care sistemul judiciar este deja în centrul dezbaterilor publice.