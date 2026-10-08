Situație fără precedent: 47 de magistrați au pus poprire pe conturile Tribunalului Argeș

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 09:52

Situație inedită în cazul salariilor restante ale magistraților: conturile Tribunalului Argeș au fost poprite pentru milioane de lei, iar suma a urcat la 30,6 milioane de lei. Dacă procedura de executare silită avansează, următorul pas ar putea viza chiar conturile Fiscului.

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