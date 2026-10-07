Bolojan, noi suspiciuni după audierile din dosarul Bogos. Cum ar încerca să „cumpere” tăcerea unor martori oferind funcții la stat - surse

Publicat 7 oct. 2026, 21:02 Actualizat 7 oct. 2026, 21:10 Sursă Realitate Plus

Ilie Bolojan este în centrul unor noi acuzații grave, după ce a fost audiat la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Potrivit surselor REALITATEA PLUS, premierul demis ar fi început să „cumpere” tăcerea martorilor din dosar cu funcții bine plătite la stat. Un exemplu este cel al Monicăi Clinciu, care a fost audiată de procurorii anticorupție în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro din biroul șefului guvernului. Aceasta va fi transferată, începând de joi, 8 octombrie 2026, la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la cererea premierului demis. REALITATEA PLUS a solicitat puncte de vedere de la AEP și de la Ilie Bolojan. Până la publicarea știrii, doar președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a răspuns, precizând că „decizia a aparținut premierului, postul era vacant”.

Distribuie articolul