Bolojan, noi suspiciuni după audierile din dosarul Bogos. Cum ar încerca să „cumpere” tăcerea unor martori oferind funcții la stat - surse

Ilie Bolojan este în centrul unor noi acuzații grave, după ce a fost audiat la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Potrivit surselor REALITATEA PLUS, premierul demis ar fi început să „cumpere” tăcerea martorilor din dosar cu funcții bine plătite la stat. Un exemplu este cel al Monicăi Clinciu, care a fost audiată de procurorii anticorupție în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro din biroul șefului guvernului. Aceasta va fi transferată, începând de joi, 8 octombrie 2026, la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), la cererea premierului demis. REALITATEA PLUS a solicitat puncte de vedere de la AEP și de la Ilie Bolojan. Până la publicarea știrii, doar președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a răspuns, precizând că „decizia a aparținut premierului, postul era vacant”.
Transfer controversat după audierile din dosarul Bogos
După ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, pe 2 octombrie, Monica Clinciu a fost și ea chemată, pe 5 octombrie, într-un dosar disjuns din cazul lui Fănel Bogos, în care sunt anchetați Cristina Trăilă și Mihai Barbu, pentru că și-ar fi folosit influența politică în favoarea omului de afaceri. Sursele REALITATEA PLUS spun că, după ce a stat în fața procurorilor în calitate de martor, Ilie Bolojan ar fi cerut ca Monica Clinciu să fie transferată în funcția de secretar general al Autorității Electorale Permanente.
Tot sursele postului TV susțin că, astfel, Bolojan ar încerca să îi cumpere tăcerea lui Clinciu în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro. Monica Clinciu este o apropiată a Cristinei Trăilă, care și-a dat demisia din funcția de secretar general al Guvernului, după ce a primit calitatea de suspect în ancheta afaceristului din Vaslui.
Surse Realitatea PLUS: ce l-au întrebat procurorii DNA Iași pe Ilie Bolojan? Detalii din audierea premierului
Sursele REALITATEA mai spun că vicepreședintele AEP, Zsombor Vajda, nu ar fi vrut să semneze transferul Monicăi Clinciu. Până la urmă, acesta ar fi fost semnat de celălalt vicepreședinte, Cosmin-Gabriel Pop.
Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere premierului demis, prin intermediul purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, președintelui AEP, Țuțuianu, și vicepreședintelui AEP, Zsombor Vajda. Singurul care a răspuns a fost Țuțuianu, care a precizat că este „plecat din țară, decizia a aparținut premierului, postul era vacant de la 1 septembrie”.
Dosarul mitei de 1,5 milioane de euro
Vineri, 2 octombrie 2026, premierul demis Ilie Bolojan a fost audiat de procurori ca martor în dosarul lui Bogos. Acesta ar fi confirmat în fața anchetatorilor că s-a întâlnit cu omul de afaceri.
Filmului audierilor lui Bolojan la DNA Iași. Trei ore sub de discuții cu procurorii anticorupție, în dosarul mitei de 1,5 milioane €
Procurorii susțin că omul de afaceri Bogos ar fi oferit în jur de 1,5 milioane de euro unor intermediari pentru a obține o audiență la premierul Ilie Bolojan. Scopul acestuia era de a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitare Veterinare Vaslui, în urma unor nereguli depistate la propriile ferme.
Omul de afaceri neagă însă că ar fi dat vreun ban.
Fănel Bogos a fost arestat preventiv în noiembrie 2025, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, se află sub control judiciar. În același dosar este cercetat și Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, care i-ar fi promis lui Bogos că fie îl va scăpa de sancțiunile DSV, fie va face demersuri pentru schimbarea directorului.