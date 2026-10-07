Percheziții după protestele din Piața Victoriei. Suspecții, aduși la București pentru audieri
Protest Piața Victoriei/ Inquam Photos / George Călin
Ancheta privind protestele din Piața Victoriei continuă cu percheziții. Persoanele vizate urmează să fie aduse în Capitală și conduse ulterior la audieri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Percheziții după protestul din Piața Victoriei
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București desfășoară, miercuri, 7 octombrie 2026, o amplă operațiune în dosarul penal deschis după protestul din Piața Victoriei, din 15 septembrie.
Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și vizează persoane cercetate pentru mai multe infracțiuni, în urma incidentelor violente produse în timpul manifestației.
În total, anchetatorii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere.
Percheziții în București și 11 județe
Descinderile au loc în municipiul București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.
Operațiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Mandatele de percheziție sunt puse în executare pentru strângerea de probe și pentru clarificarea implicării persoanelor vizate în incidentele de la protest.
Ce infracțiuni sunt cercetate în dosar
În anchetă sunt cercetate fapte de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.
Investigația vizează incidentele care au avut loc în timpul protestului din 15 septembrie, în Piața Victoriei din București.
Potrivit anchetatorilor, o parte dintre participanți ar fi recurs la acte de violență și ar fi amenințat jandarmii aflați în timpul misiunii de asigurare a ordinii publice.
Obiecte aruncate spre jandarmi în timpul protestului
Conform informațiilor din anchetă, participanții violenți ar fi aruncat în direcția forțelor de ordine mai multe obiecte.
Printre acestea s-ar fi aflat borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.
De asemenea, anchetatorii susțin că unii dintre manifestanți ar fi lovit mai mulți jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.
Faptele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele și persoanele implicate.
Doi angajați REALUTATEA PLUS au fost agresați
Dosarul vizează și un incident în care doi angajați REALITATEA PLUA au fost agresați fizic.
Potrivit anchetatorilor, cei doi se aflau în Piața Victoriei în timpul protestului și își desfășurau activitatea profesională când ar fi fost atacați de unii dintre manifestanți.
Incidentul este inclus în cercetările privind violențele produse în timpul manifestației.
Distrugeri la o autospecială a Jandarmeriei
Anchetatorii cercetează și mai multe fapte de distrugere.
În timpul protestului din Piața Victoriei, mai mulți participanți ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.
Polițiștii urmăresc acum identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la aceste incidente și stabilirea contribuției fiecăreia la faptele investigate.
21 de persoane, vizate de mandatele de aducere
În cadrul operațiunii de miercuri sunt puse în executare și 21 de mandate de aducere.
Persoanele vizate urmează să fie aduse pentru audieri, iar declarațiile acestora vor fi coroborate cu probele obținute în urma perchezițiilor și cu celelalte elemente administrate în dosar.
Ancheta este în desfășurare, iar eventualele măsuri dispuse ulterior vor fi stabilite de procuror în funcție de rezultatele cercetărilor.
Important: persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
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